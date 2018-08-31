«М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт»

«М.Видео-Эльдорадо», российский продавец электроники и бытовой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.видео» у группы САФМАР, крупнейшего акционера компании, а группа «М.Видео-Эльдорадо» приобрела 100% участия в «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn.

В результате сделки группа «М.Видео-Эльдорадо» получила в управление 42 магазина «МедиаМаркт» в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 магазинов под брендами «М.Видео» или «Эльдорадо» в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные – в первой половине 2019 г.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует полностью интегрировать магазины «МедиаМаркт», что позволит существенно улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA за последующие четыре года. Группа предварительно планирует совокупную выручку по итогам 2022 года на уровне 500 миллиардов рублей и EBITDA на уровне 35 миллиардов рублей.

Магазины «МедиаМаркт» закрываются на ребрендинг с 01 сентября 2018 г. После сделки «М.Видео» также берет на себя обязательства в рамках действующего законодательства по обмену, возврату и гарантийному ремонту техники, ранее приобретенной в магазинах «МедиаМаркт» на всей территории России – покупатели «МедиаМаркт» могут обратиться в любой ближайший магазин «М.Видео». Компания также сохранит бонусные баллы, накопленные по программе лояльности «МедиаМаркт», и предоставит возможность обменять подарочные карты, ранее приобретенные в «МедиаМаркт», на карты «М.Видео».

Группа подала все необходимые документы для регистрации долей участия в «Медиа-Сатурн-Русланд» в налоговых органах в соответствии с действующим российским законодательством.

«Первые итоги объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" служат наглядным доказательством эффективности выбранной нами бизнес-модели, основанной на сохранении двух розничных сетей. Обе сети смогли существенно улучшить свои операционные и финансовые показатели, и группа в целом показала рост с учетом первых реализованных синергий. Приобретение исключительно удачно расположенных магазинов "МедиаМаркт" позволяет нам в кратчайшие сроки реализовать ранее задуманные планы по развитию обеих сетей – на их месте мы откроем порядка 60 новых гипермаркетов "М.Видео" и "Эльдорадо". Мы приложим все усилия для сохранения и развития сотрудников "МедиаМаркт", и гарантируем нашим клиентам действительно широчайший ассортимент, выгодные цены и лучший сервис», – сказал президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.Видео». Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров «М.видео». Новый совет директоров компании будет избран в соответствии с действующим законодательством и лучшими практиками корпоративного управления.

После закрытия сделки «М.видео» имеет следующую акционерную структуру: группа САФМАР контролирует 38,2% акций, MediaMarktSaturn принадлежит 15% акций, 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже.