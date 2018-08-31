МТС объединила безлимитный мобильный и фиксированный интернет

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил об объединении в один сервис безлимитного мобильного и домашнего интернета почти в 70 городах по всей России.

Клиенты МТС теперь могут подключить на один лицевой счет проводной и мобильный интернет и пользоваться им без ограничений по трафику. Условия действуют в Москве и еще почти в 70 городах страны.

Помимо безлимитного интернета пользователи конвергентных тарифов получат до 140 ТВ-каналов домашнего ТВ, а также пакеты минут и SMS для смартфона. Стоимость конвергентных тарифов МТС зависит от регионов и конфигурации тарифа. Например, в Ульяновске за 600 руб. пользователи получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости до 100 Мбит/с, 500 минут и SMS на номера своего региона, а также почти 140 каналов домашнего ТВ. В Москве клиенты получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости до 300 Мбит/с, 500 минут и SMS на номера Москвы и Подмосковья, а также почти 140 каналов домашнего ТВ за 950 руб. в месяц.

«МТС стала первой компанией, которая вернула своим клиентам безлимитный мобильный интернет. Мы решили пойти дальше и объединить самые востребованные цифровые сервисы для наших клиентов. Объединяя домашний и мобильный безлимитный интернет, мы хотим дать абонентам максимальную свободу и простоту в использовании услуг связи. Появление такого сервиса почти в 70 городах России стало возможным благодаря существенному улучшению нашей сети, а также магистральных каналов передачи данных между регионами», – отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.