Клиентам RBK.money стали доступны все популярные системы бесконтактных платежей

Компаниям, принимающим оплату в интернете с помощью международного платежного сервиса RBK.money, стали доступны системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Чтобы у плательщика отобразился соответствующий его устройству способ оплаты, получателю – клиенту RBK.money – не нужно проводить дополнительные настройки, система подключится автоматически.

Системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay позволяют с помощью мобильных устройств в одно касание расплачиваться за покупки в интернете и в обычных магазинах. Перечисленные системы не хранят данные банковской карты пользователя у себя или на телефоне. Они используют виртуальный номер, что повышает безопасность этого типа оплаты. Для совершения платежа владельцу устройства нужно ввести PIN-код или подтвердить свое согласие любым из доступных ему биометрических способов.

Стоит отметить, что сервис RBK.money поддерживает интеграцию платежных систем как с веб-ресурсами, так и с мобильными приложениями.

Для приема платежей из любой точки мира RBK.money подключает организациям банковские карты, электронные деньги и кошельки, интернет-банкинг, платежные терминалы, а также другие инструменты оплаты. Cервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard, МИР и American Express.

На текущий момент в системе RBK.money доля платежей с помощью платежных решений от Apple и Google достигла 3%. При этом рост этой доли за прошедший месяц составил 34%.

«Для нас важно предоставлять нашим клиентам самые современные платежные инструменты, чтобы их пользователи могли удобно и безопасно оплачивать покупки, — сказал генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков. — Системы мобильных бесконтактных платежей сейчас очень востребованы, что доказывает наша статистика. Сегодня это один из самых быстрорастущих сегментов. Наша компания была и будет на передовой финтех индустрии, внедряя самые востребованные технологии».

Международный платежный сервис RBK.money работает на рынке более 15 лет. За все время его клиентами стали более 40 тыс. клиентов: российские и зарубежные компании. Cо всеми возможностями системы можно бесплатно ознакомиться в тестовом магазине после регистрации на сайте RBK.money.