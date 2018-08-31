Huawei объявила о готовности решения для строительства нейронной сети умных электросетей к коммерческой эксплуатации

Huawei представила решение eLTE-DSA (eLTE Discrete Spectrum Aggregation), созданное на базе технологии 4.5G с прицелом на технологию 5G и объявила о его готовности к коммерческому использованию. Ввод в эксплуатацию этой разработки поможет ведущим энергетическим компаниям мира в строительстве «последней мили» нейронной сети для электросетей.

В настоящее время в России проводится цифровизация различных отраслей, в том числе энергетики. Планируется, что к 2030 г. доступность технического присоединения к сетям повысится в полтора раза, что обеспечит необходимую инфраструктуру для создания интернета вещей. При этом предполагается, что на 30% будут снижены потери в сетях, а также операционные и капитальные затраты.

Однако традиционный узкополосный дискретный спектр (narrowband discrete spectrum) VHF (30~300MHz) / UHF (300~3000MHz), используемый в энергетическом секторе в настоящее время, не отвечает требованиям интернета вещей в электроэнергетике. Чтобы помочь энергетическим компаниям преодолеть этот барьер и провести цифровую трансформацию, Huawei разрабатывает современные решения – такие как eLTE-DSA. Решение eLTE-DSA (eLTE Discrete Spectrum Aggregation) позволяет достичь значения задержки 20 мс в момент, когда в одной соте достигает 4 тыс., и увеличения скорости передачи для одного пользователя, которая исчисляется не Кб/с, а Мб/с. Минимальное значение энергопотребления модуля составляет 0,15 ватт.

Исследование института China Electric Power Research Institute (CEPRI), проведенное в августе 2018 г, подтвердило, что eLTE-DSA обладает выдающимися характеристиками скорости, производительности, безопасности и надежности, а также устойчиво к интерференционным помехам. В ближайшее время оно будет введено в коммерческую эксплуатацию в Китае, и этот опыт призван стать прецедентным для других стран, включая Россию.

«Huawei снабжает электроэнергетическую отрасль универсальными ИКТ-решениями, чтобы цифровые технологии пришли в каждый дом и каждую электроэнергетическую компанию, и стремится быть лучшим партнером по цифровой трансформации в отрасли. К настоящему времени полносвязное решение Huawei для электросетей было внедрено тринадцатью компаниями из двадцатки ведущих энергетических компаний мира и широко используется в 73 странах по всему миру более чем 190 отраслевыми клиентами. Мы надеемся, что новая разработка Huawei также будет оценена нашими клиентами и партнерами», – сказал Сунь Чжэньтао (Sun Zhentao), президент направления корпоративных беспроводных решений Huawei.