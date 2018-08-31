ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM

Группа компаний «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM, подготовленный TAdviser. В 2017 году оборот ГК «Аплана» по этому направлению составил почти 668 млн руб., что оказалось более чем в два раза больше показателей, достигнутых годом ранее.

Российский рынок BPM в последние годы быстро развивается, что аналитики связывают с растущей потребностью предприятий в сквозной автоматизации бизнес-процессов (в том числе и роботизированных) в рамках цифровой трансформации их деятельности. Практика BPM развивается в ГК Аплана (ранее в ГК АйТи) с 2011 года. За прошедшее время специалистами группы были выполнены проекты различной сложности для нескольких десятков крупных заказчиков из различных отраслей экономки.

По мнению генерального директор компании «Аплана Бизнес решения» Алексея Лапшина, основные преимущества от внедрения BPMs (систем автоматизации бизнес-процесcов) сосредоточены в двух сферах. Первая – повышение эффективности процессов, когда большее количество операций может выполняться меньшим числом людей. Например, процессы кредитования, открытия счетов, андеррайтинг в банках (по этим направлениям мы работаем с СБ РФ, Альфа-Банком), работа с большим числом обращений – в Почте России.

Вторая область – обеспечение стабильности бизнес-процессов и снижение влияния человеческого фактора. BPMs заставляет любого участника процесса придерживаться регламентов и тем самым исключает человеческий фактор из списка элементов возможного риска. Над автоматизацией таких процессов мы работам в проектах внедрения BPMs в Норильском Никеле, Газпромнефти и др.

«В свое время финансовые организации выступили пионерами внедрения BPMs и долго сохраняли положение основных потребителей. Сейчас картина изменилась, в направлении процессной автоматизации двинулись предприятия реального сектора экономики, – отметил Алексей Лапшин. – BPMs начинают распространяться на ранее считавшиеся абсолютно «непроцессными» направления. Например, CRM. Этот класс систем многие раньше рассматривали как исключительно для решения учетных задач. Но в BPM-реализации CRM-система способна стать гораздо более интересным и эффективным инструментом взаимодействия с клиентами, сотрудниками разных подразделений и т.д.».