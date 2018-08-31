Dell EMC представила готовые решения Ready Solutions for AI С поддержкой ИИ

Dell EMC объявила о доступности готовых решений Ready Solutions for AI с технологиями Hadoop для машинного обучения и Nvidia для глубинного обучения.

Готовые решения Ready Solutions от Dell EMC упрощают среды искусственного интеллекта (ИИ) и помогают быстрее получать более глубокую аналитическую информацию по сравнению с конкурирующими решениями . С помощью новых комплексных предложений Dell EMC помогает организациям полностью реализовывать потенциал новой технологии.

«Мы не сомневаемся в то, что будущее за искусственным интеллектом. И сегодня наши клиенты к этому готовятся, — сказал Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент подразделения Networking & Solutions, Dell EMC. — Наша цель — быть лидером индустрии с самыми мощными, полностью интегрированными ИИ-решениями. Анонсированные нами комплексные предложения позволят организациям любого масштаба увидеть улучшение результатов своей деятельности и подготовиться к будущему технологии искусственного интеллекта, важность которой возрастает».

В ближайшее десятилетие новые технологии, такие как ИИ, изменяют жизнь людей, а также модели работы и ведения бизнеса. Согласно исследованию Dell Technologies и VansonBourne, в рамках которого были опрошены 3800 руководителей компаний со всего мира, около 80% организаций в течение следующих 5 лет планируют инвестировать в усовершенствованные ИИ-технологии.

Искусственный интеллект приобретает все более важное стратегическое значение для большинства организаций. Однако развертывание и управление ИИ-средами носит сложный характер. Это затратное мероприятие, требующее широкой интеграции и тестирования аппаратного и программного обеспечения.

Новые готовые решения Dell EMC Ready Solutions for AI разработаны с учетом имеющегося успешного опыта Dell EMC и имеют целью упросить ИИ, сократить время на получение аналитической информации и сделать ее более информативной. Организациям больше не нужно самостоятельно собирать решения от различных поставщиков. Вместо этого они могут воспользоваться комплектом заранее выбранных и подготовленных технологий Dell EMC: программным обеспечением — включая ИТ-фреймворки и библиотеки, — серверами, системами хранения данных и сетевыми компонентами. В свою очередь, ассортимент услуг Dell EMC — от консультирования до развертывания, поддержки и обучения — помогает заказчикам намного быстрее внедрять ИИ и оптимизировать ИИ-среды.

Готовые решения Dell EMC Ready Solutions for AI были созданы для того, чтобы помочь организациям. Улучшение эффективности анализа данных максимум на 30% и сокращение времени до запуска на 6-12 месяцев в сравнении с самостоятельным внедрением.

Dell EMC Data Science Provisioning Portal предлагает интуитивный графический пользовательский интерфейс, с помощью которого можно самостоятельно получить доступ к аппаратным ресурсам, широкому набору ИИ-библиотек и фреймворков, таких как Caffe и TensorFlow — конфигурирование рабочего места специалиста по обработке данных сокращается всего до 5 кликов.

Ready Solutions for AI с распределенной, легко масштабируемой архитектурой дает максимум в 2 раза более высокую производительность по сравнению с конкурирующими решениями.

Повышенная точность модели с быстрым доступом к большим массивам данных благодаря системам Dell EMC Isilon All-Flash с горизонтальным масштабированием; максимум в 21 раз больше емкости и максимум в 18 раз более высокая пропускная способность в рамках кластера по сравнению с конкурирующими решениями.

Устранение непонимания между специалистами по обработке данных, ИТ-отделом и подразделениями организации благодаря усилиям команды Dell EMC Consulting. Возможность построить более оптимальную систему благодаря участию экспертов из подразделений Dell EMC HPC и AI Innovation Lab, которые одному из клиентов помогли повысить эффективность нейросети CheXNet на базе 32 узлов максимум в 46 раз за счет распараллеливания кода и сокращения времени обучения с 5 часов на этап до 7 минут, что в относительном выражении равно сокращению на 98%.

Компании Dell EMC и Nvidia выпустили комплекс на базе серверов Dell EMC PowerEdge и графических ускорителей Nvidia Tesla V100 Tensor Core.

Серверы Dell EMC PowerEdge R740xd и C4140 с четырьмя графическими ускорителями Nvidia Tesla V100SXM2 Tensor Core. Благодаря 640 ядрам Tensor ускоритель Tesla V100 первым среди других преодолел отметку производительности в 100 терафлопс при выполнении вычислений, связанных с глубинным обучением.

NAS-хранилище Dell EMC Isilon F800 All-Flash с горизонтальным масштабированием на базе флэш-памяти позволяет обрабатывать большие массивы данных одновременно для достижения более быстрых результатов.

Bright Cluster Manager for Data Science в сочетании с Dell EMC Data Science Provisioning Portal позволяет проводить первичную настройку кластера, выделять ресурсы, наблюдать и управлять.

Решение Dell EMC Ready Solutions for AI для машинного обучения с Hadoop построено на проверенных временем и протестированных решениях Dell EMC Ready Solutions for Hadoop, разработанных в партнерстве с Cloudera и Intel. Этот комплекс включает оптимизированный стек решений, оптимизированные технологии анализа данных, оптимизированный фреймворк. Все это позволяет быстро выполнить установку и запуск и расширять существующие среды Hadoop для машинной обучения.

Серверы Dell EMC PowerEdge R640 и R740xd, Cloudera Data Science Workbench — для быстрого, простого и надежного анализа данных на предприятиях, Apache Spark — открытый и универсальный движок для анализа данных, предназначенный для больших данных и машинного обучения, Dell EMC Data Science Provisioning Engine — предлагает заранее сконфигурированные контейнеры, позволяющие специалистам по обработке данных получать доступ к распределенной библиотеке глубинного обучения Intel BigDL на фреймворке Spark.

Новые услуги Dell EMC Consulting помогают клиентам внедрять и эксплуатировать технологии и ИИ-библиотеки Ready Solution, а также расширять возможности работы с данными и их анализа. Эти услуги призваны сократить срок окупаемости посредством четкого стратегического планирования, использования знаний и опыта экспертов и обучения. Представители Dell EMC также делятся рекомендациями относительно архитектуры, указывают на лучшие способы решения вопросов и лучшие из доступных инструментов.

После внедрения хорошо натренированные эксперты ProSupport начинают оказывать исчерпывающую поддержку по вопросам эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, помогая заказчикам достичь максимальной системной производительности и минимизировать простои. В зависимости от потребностей заказчики могут выбрать поддержку ProSupport Plus, по условиям которой им выделяется персональный менеджер Technology Service Manager. Этот человек служит единым контактным лицом для решения всех вопросов, связанных как с аппаратным, так и программным обеспечением. В рамках Dell EMC Education Services компания также предлагает обучение и сертификацию по направлениям Data Science и Advanced Analytics, а также совместные с Nvidia семинары по направлению Machine Learning.

«Искусственный интеллект развивается благодаря прорывам в области разработки графических ускорителей, которые позволили игнорировать закон Мура и обусловленные им ограничения, — заявил Йэн Бак (Ian Buck), вице-президент и генеральный директор Accelerated Computing Group, Nvidia. — Dell EMC Ready Solutions for AI с графическими ускорителями на базе ядер Tensor Core наделяют разработчиков ИИ-приложений силой решить одни из самых животрепещущих проблем нашего времени».