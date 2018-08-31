Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online

Банк «Возрождение», один из крупнейших банков России, осуществил миграцию ITSM-системы на новое решение — bpm’online service. IT Expert, партнер «Террасофт», реализовала проект миграции в рекордно короткий срок — полтора месяца.

Для внедрения новой ITSM-системы банком «Возрождение» был проведен открытый конкурс, в результате которого была выбрана платформа bpm’online — программное обеспечение отечественного разработчика «Террасофт». Основными причинами выбора в пользу bpm’online стали легкость и быстрота внедрения системы, соответствие требованиям банка к уровню информационной безопасности и наличие готовых бизнес-процессов. Интегратором выступила компания IT Expert, специалисты которой обладают широкими навыками в построении процессов управления ИТ и технологиями внедрения ITSM-систем.

Главным вызовом проекта была задача осуществить миграцию ITSM-системы банка «Возрождение» в кратчайшие сроки. В итоге от момента завершения конкурса до окончания внедрения системы прошло полтора месяца.

Среди выполненных задач проекта — бесшовность миграции с текущей ITSM-системы. Созданная под задачи банка система управления ИТ-сервисами имеет глубоко кастомизированный интерфейс согласно корпоративному стилю. ITSM-решение bpm’online легко масштабируется как для увеличения числа пользователей, так и для расширения спектра решаемых задач и подключения других служб банка. Также в рамках проекта была выполнена интеграция с системой управления техническими сбоями и настройка эскалационной схемы при некорректной или несвоевременной обработке обращений.

В результате проекта банк «Возрождение» в сжатые сроки получил единую систему для управления основными процессами ITIL: управление инцидентами, запросами на обслуживание, каталогом услуг и управление уровнем услуг.

Алексей Клочков, коммерческий директор «Террасофт», сказал: «При проведении конкурса перед клиентом стоял выбор среди целого ряда систем, как с открытым исходным кодом, так и дорогостоящих западных вендоров. И мы рады, что решение было принято в пользу отечественного продукта bpm’online service. Критериями выбора стали функциональность системы и возможность обеспечения информационной безопасности для финансовых организаций. Успешный запуск проекта в такие сжатые сроки в одном из крупнейших банков страны стал возможен благодаря гибкости настройки системы и ее масштабируемости».

Максим Юганов, начальник службы внедрения и контроля ИТ банка «Возрождение», отметил: «По итогам проекта хотелось бы отметить экспертный и клиенториентированный подход компаний "Террасофт" и IT Expert. Результат превзошел наши ожидания. Во-первых, в первый же день эксплуатации новой системы было обработано большое количество обращений от пользователей, и все без нареканий. Во-вторых, приятно порадовал размер наших инвестиций в проект. При высоком уровне профессионализма программистов и взаимозаменяемости внутри команды, трудозатрат необходимо меньше, соответственно, и стоимость проекта становится более привлекательной. Мы получили более широкую функциональность, чем планировали изначально. Одним из нематериальных итогов проекта стала заинтересованность других служб банка, которые успели оценить удобство, уникальный корпоративный интерфейс, созданный по нашему бренд-буку, интеграцию со всеми известными мессенджерами и многое другое».

Николай Панов, директор департамента ИТ-услуг IT Expert, сказал: «Проект в банке "Возрождение" стал для нашей компании нетривиальным. При его реализации командой специалистов IT Expert было принято решение работать в режиме Agile. Мы устраивали ежедневные онлайн встречи с клиентом, на которых демонстрировали проделанную работу. Коллеги вносили свои правки и высказывали пожелания. Также еженедельно происходили "ревью" — более развернутые встречи. Данный подход помог учесть нам все пожелания клиента, а главное – реализовать их в кратчайшие сроки».