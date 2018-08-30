ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств

Информационная система эксперимента по маркировке лекарств с 1 ноября 2018 г. перейдет от Федеральной налоговой службы к дочерней компании Центра развития перспективных технологий «Оператору ЦРПТ». Изменения внесены в документ от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками ‎и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для ‎медицинского применения».

Срок проведения пилотного проекта при этом был продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2019 г., следует из документа.

Проработка вопроса о назначении ЦРПТ оператором информационной системы маркировки лекарственных препаратов – логичный шаг на пути к формированию в стране единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

«Центр готов взять на себя поддержание и дальнейшее развития системы маркировки лекарственных препаратов», – отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Команда проекта и консорциум предприятий, создавших ЦРПТ обладают исключительными технологическими компетенциями в данной сфере, а также экспертными и финансовыми возможностями для реализации крупных трансформационных проектов.

Инициатива запуска маркировки необходимая, важная и полезная, особенно на таком чувствительном рынке, как фармацевтика, где речь идет о жизнях людей.

По данным на 15 июня, в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 5,7 тыс. организаций и около 700 препаратов. В нее внесена информация о более чем 10,4 млн упаковок промаркированных лекарств.

ЦРПТ находится в постоянном диалоге с фармбизнесом, проводит встречи с фармацевтическими ассоциациями, устраивает образовательные вебинары и семинары.

Компанией уже разработана и запущена развернутая программа тестирования оборудования, технологических и бизнес-процессов предприятий. Ее цель – обеспечить полное соответствие требованиям, предъявляемым к сериализации и агрегации лекарственных препаратов на производстве.

С апреля 2018 г. ЦРПТ проводит тестирование маркировки лекарств с использованием криптографии на площадках производителей и поставщиков оборудования, в том числе на заводах «Герофарм», «Биокад», «Фармстандарт», «Хемофарм», «Акрихин» и «Р-Фарм». Важно, чтобы переход участников рынка на маркировку был максимально комфортным.