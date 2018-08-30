TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены

TCL Communication, лицензионный партнер бренда BlackBerry, анонсировала смартфон BlackBerry KEY2 LE. Продолжая дизайн-эволюцию, начатую BlackBerry KEY2, новый аппарат линейки BlackBerry KEY получил уменьшенные рамки экрана и обновленный корпус в трех цветовых вариантах исполнения: Slate, Champagne и Atomic.

Смартфон оснащен универсальной клавишей быстрого доступа Speed Key и работает под управлением ОС Android, поддерживая сервисы Google Assistant, Google Lens и Google Pay.

«Современные производители смартфонов стремятся создавать продукты, рассчитанные на всех пользователей одновременно, но подобная ситуация более не может соответствовать реалиям в условиях многообразия глобального рынка, которое мы видим сегодня, – сказал Ален Лежен (Alain Lejeune), старший вице-президент TCL Communication и президент BlackBerry Mobile. – Именно поэтому мы сконцентрировались на разработке современных смартфонов BlackBerry, таких как KEY2 LE, чтобы предложить продукт, отличный от других, и обеспечить высокое качество ежедневного общения с доступом ко всем необходимым функциям, коммуникационным возможностям и приложениям».

«BlackBerry KEY2 LE, новый продукт в линейке BlackBerry KEY2 от TCL Communication, поддерживает все функции безопасности, благодаря которым телефоны BlackBerry являются самыми защищенными в мире смартфонами на Android. – отметил Алекс Тербер (Alex Thurber), старший вице-президент и генеральный директор Mobility Solutions, BlackBerry. – KEY2 LE сохранивший узнаваемый дизайн BlackBerry, делая доступной возможность обладания современным смартфоном BlackBerry для фанатов марки по всему миру».

BlackBerry KEY2 LE, сочетающий классический дизайн BlackBerry с новыми элементами, реализован в корпусе с легкой поликарбонатной рамкой. Текстурированная задняя панель получила новый дизайн и покрытие Soft-touch, которое предотвращает выскальзывание смартфона из рук.

Аппарат с 2,5-дюймовым Full HD-дисплеем имеет размеры, сходные с другими смартфонами серии BlackBerry KEY, но при этом тоньше и легче, а его аппаратная клавиатура примерно на 10% больше, чем у BlackBerry KEYone.

Клавиша Speed Key служит для моментального доступа к избранным функциям без необходимости возвращаться на домашний экран или искать приложения в папках. Speed Key работает в сочетании с 52 настраиваемыми клавишами быстрого доступа, каждая из которых может быть запрограммирована на вызов нужного контакта или запуск приложения, используемого чаще всего.

Двойная камера BlackBerry KEY2 LE с разрешением 13 МП + 5 МП поддерживает новые функции, в числе которых портретная съемка. Фронтальная камера 8 МП получила ЖК-вспышку и новые режимы съемки, такие как Wide Selfie (селфи-панорама) и Face Beauty для более совершенных снимков. Интегрированная технология Google Lens позволяет получить информацию о достопримечательностях, зданиях, книгах и других объектах при простом наведении камеры.

Приложение Locker позволяет решать, какие именно файлы загружать в облако, и обеспечивает защищенный доступ к приложениям, документам и фотографиям, помещенным в личные папки. Установленный браузер Firefox Focus от Mozilla гарантирует защиту от отслеживания и автоматически удаляет историю просмотров после окончания интернет-сессии. Приложение DTEK от BlackBerry выявляет возможные уязвимости системы безопасности, контролирует доступ к данным и управляет разрешениями установленных приложений.

BlackBerry KEY2 LE имеет все необходимое как для профессионального, так и для личного использования. Поддержка двух учетных записей дает возможность параллельно управлять персональным и рабочим профилями в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram, модель BlackBerry KEY2 LE с двумя sim-картами позволяет иметь два аккаунта WhatsApp и других приложений, привязанных к телефонным номерам. Благодаря BlackBerry® Hub все сообщения – письма, SMS и уведомления из практически всех социальных сетей, включая WhatsApp, – теперь доступны в одном месте.

BlackBerry KEY2 LE оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти с возможностью увеличения ее объема при помощи MicroSD. Процессор Qualcomm Snapdragon и мощный аккумулятор гарантируют до 22 часов работы, что достаточно для использования на протяжении целого дня, а часто – и двух.

Технология Qualcomm Quick Charge 3.0 позволяет зарядить батарею на 50% за 36 минут. BlackBerry KEY2 LE также имеет функцию быстрой зарядки и функцию интеллектуального использования аккумулятора, которая, основываясь на ваших ежедневных привычках и календаре встреч, рекомендует оптимальное время зарядки, чтобы полноценно пользоваться смартфоном в тот момент, когда он необходим больше всего.

BlackBerry KEY2 LE поступит в продажу на международном рынке, в том числе в Германии, Великобритании, Франции, ОАЭ, Канаде и США, в начале сентября по цене от $399 / 399 евро / 349 фунтов стерлингов / 519 канадских долларов за модель с 32 ГБ встроенной памяти и от $449 / 429 евро / 399 фунтов стерлингов / 579 канадских долларов за версию 64 ГБ.