Столичный «Мегафон» объявил о запуске VIP-программы

При подключении и переходе на тарифные планы «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум» любой абонент московского «Мегафона» получает VIP-статус в подарок. Действующим абонентам на этих тарифных планах и абонентам других тарифных планов с 4 сентября 2018 г. будет присвоен VIP-статус при начислении суммы от 1 тыс. руб. в месяц в течение полугода. VIP-статус дает возможность получения эксклюзивных персональных предложений, приоритетного обслуживания, а также возможность пользоваться мобильным интернетом в Москве и Московской области в сети 4G на скорости выше средней до 30%.

Абоненты, которым присвоен статус VIP, пользуются определенными привилегиями. Среди них – приоритетный дозвон в контактный центр и выделенная линия 0077, приоритетное обслуживание в салонах связи «Мегафона» (более 100 салонов в Москве и области), доставка sim-карты бесплатно в пределах России, а также персональные предложения в личном кабинете (скидки на покупку билетов на концерты, такси, сервисы доставки еды, услуги связи). Статус VIP-Exclusive, помимо перечисленных привилегий, предусматривает консультации персонального менеджера, выездное обслуживание, приглашения на эксклюзивные мероприятия.