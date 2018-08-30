«Ростелеком» продемонстрировал первые результаты проекта «умный город» в Сатке

«Ростелеком» в рамках пилота по созданию «Умного города» внедрил в Сатке комплекс «умных решений»: «Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», «Цифровой учет коммунальных ресурсов». Создается единая цифровая платформа «умного города».

Стратегическая цель «умной» трансформации города - достижение эффективности в управлении за счет развития и использования цифровых технологий. Пилотный проект на Южном Урале станет наглядным примером для разработки плана реализации «Умных городов» и тестирования «умных сервисов» и решений.

В сквере Славы, популярном месте отдыха горожан, создана система обеспечения безопасности. В городе установлена современная городская система видеонаблюдения, которая позволяет записывать, хранить и передавать видео, а также реагирует на потенциальные нарушения, способна распознавать лица и устанавливать количество людей на видео. Видеопоток передается на цифровую платформу «Умный город», в которую интегрированы все существующие системы видеонаблюдения в городе.

За безопасность и комфорт в жилых домах отвечает решение «умный домофон». Инновационная система позволит открывать дверь с телефона, сообщать жильцам информацию от управляющей компании, записывать видео придомовой территории и передавать изображение посетителей хозяину квартиры. Кроме этого, «Умный домофон» напрямую связан со службой 112 и оборудован системой экстренного оповещения. Решение позволяет вызвать с домофона службу спасения и передает информацию о ситуации в подъезде.

Достичь экономии на энергоресурсах позволяют системы «умного освещения». Все уличное освещение в городе заменено на энергосберегающее, что позволяет при экономии бюджета обеспечить равномерную освещенность дорог светом солнечного спектра. В экономии энергоресурсов заинтересованы и учреждения: в рамках проекта полная модернизация систем освещения проведена в общеобразовательной школе №4. Внутренняя иллюминация в школе оснащена системой градиентного освещения, которая работает на базе современного светодиодного оборудования с автоматическим регулированием освещения в зависимости от уличных погодных явлений и сезона.

Для жилых домов представлено решение по экономии потребления энергоресурсов. В пилотном доме реализовано комплексное решение по учету ресурсопотребления. Здесь, в каждой квартире установлены современные счетчики ХВС и ГВС, а также электросчетчики. Они в онлайн режиме передают данные о потреблении в информационную систему, что дает жильцам возможность учитывать и экономить, а управляющим компаниям - своевременно реагировать на нетипичные показатели расхода ресурсов.

Приведенные выше решения – это первые шаги к реализации комплексных проектов «Умного города» - «Цифровая школа», «Умный дом», «Благоустройство городского пространства и создание умной городской среды», «Энергосбережение и ЖКХ».

Программа реализации «Умного города» в Сатке рассчитана до 2023 года. За это время предполагается развернуть и интегрировать на базе единой платформы 20 решений для повышения комфорта и качества жизни, технологического развития муниципалитета.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, отметил: «Почему тема строительства «Умных городов» сегодня так актуальна? Причины очевидны: повышение требований к безопасности, комфорту и благоустройству городской среды для жителей, для развития бизнеса, необходимость экономичного и эффективного использования ресурсов, перегрузка существующей общественной инфраструктуры, техническое и моральное устаревание систем (особенно в ЖКХ) и т.д. Чтобы не остаться в стороне от новых возможностей, надо менять подходы и бизнес-процессы, внедрять передовые технологии. Южный Урал готов к инновациям и будет продолжать их активное внедрение».

Александр Глазков, глава Саткинского муниципального района, сказал: «Горжусь, что именно наш город стал первым в России по уровню внедрения новых технологий. Реализация пилотного проекта сделала город привлекательным для молодых специалистов, а подсистемы, которые планируются к реализации на дальнейших этапах программы, будут способствовать улучшению благосостояния, социальной стабильности города и его жителей, комфортному пребыванию гостей районного центра».

Сергей Гусев, вице-президент «Ростелеком» - директор Макрорегионального филиала «Урал», отметил: «Реализация «умных решений» по всему Уралу позволяет нам накапливать соответствующие знания и компетенции, и мы понимаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь людей к лучшему. Результаты очевидны: оптимизация расходов на оплату энергоресурсов составляет до 30%, оптимизация расходов на эксплуатацию энергообъектов – 65%, экономия по умному уличному освещению достигает 60%, снижается уровень преступности и аварийности при нарушениях ПДД – свыше 60%, использование интеллектуальных транспортных систем позволяет повысить пропускную способность дорог до 50% и т.д. Внедрение «умных технологий» – это не только необходимое условие соответствия современным мировым стандартам качества жизни и мощный фактор развития экономики городов, но и главный центр притяжения и развития квалифицированных кадров».