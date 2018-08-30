«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост доли многофункциональных зловредов

Среди киберпреступников растет интерес к универсальным вредоносным программам, которые можно модифицировать под практически неограниченное количество задач. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», проанализировав активность 60 тыс. ботнетов – сетей из зараженных устройств, которые злоумышленники используют в своих целях, в частности для распространения вредоносного ПО.

За первую половину 2018 г. доля бэкдоров – зловредов, не имеющих специфического предназначения, но дающих возможность удаленного контроля зараженного устройства – выросла наиболее заметно, по сравнению с другими категориями вредоносных программ. Если во второй половине 2017 г. количество подобных нелегальных инструментов для удаленного доступа составляло 6,6% от общего числа циркулируемых в ботнетах зловредов, то за первые шесть месяцев этого года она увеличилась почти вдвое и составила 12,2%. Наиболее распространенным представителем бэкдоров оказался njRAT: эксперты «Лаборатории Касперского» подсчитали, что он стал каждым 20-м файлом, скачиваемым ботами. Столь широкое распространение связано с разнообразием версий зловреда и простотой настройки собственного варианта бэкдора, что облегчает работу злоумышленникам.

В первом полугодии также заметно выросли доли программ-загрузчиков и майнеров. Так, процентный показатель для первых увеличился с 5% (во второй половине 2017 г.) до 12%, а для вторых – с 2,7% до 5%. Рост числа загрузчиков говорит о многоступенчатости атак и их растущей сложности, поскольку подобные программы после заражения устройства могут установить любое другое вредоносное ПО с теми функциями, которые нужны злоумышленникам. Майнеры же активно распространяются из-за того, что ботнет все чаще рассматривается как инструмент для генерации криптовалют.

Заметнее всего снизились доли банковских троянцев (с 22,5% до 13%) и спам-ботов (с 18,9% до 7%). Вместе с тем эксперты «Лаборатории Касперского» уверены, что говорить об уменьшении общего количества банковских троянцев преждевременно, поскольку они довольно часто доставляются на зараженные устройства программами-загрузчиками, доля которых, напротив, значительно выросла.

«Бэкдоры и другие многофункциональные зловреды получили столь широкое распространение по одной простой причине: владение ботнетом обходится киберпреступникам в приличную сумму, и поэтому они используют любую возможность для извлечения денег из продаваемого или сдаваемого в аренду вредоносного ПО. Ботнет, построенный на многофункциональных зловредах, можно быстро перенастроить в зависимости от задачи, будь то рассылка спама, организация DDoS-атак или распространение банковских троянцев. Однако помимо того, что такое устройство ботнета позволяет его владельцам быстро переключаться между различными "бизнес-моделями", оно также открывает для них возможности пассивного дохода: владелец может просто сдать в аренду весь ботнет целиком», – сказал Александр Еремин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».