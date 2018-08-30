Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom

Dell и Alienware представили посетителям выставки Gamescom, прошедшей 21-25 августа в Кельне (Германия), новые игровые продукты и технологии.

Компания Dell продемонстрировала свои позиции на рынке игровых ПК и игровых сообществ, представив онлайн-платформу обучения Alienware Academy, обновленные модели настольных и мобильных ПК Alienware и новые модели игровых мониторов для любителей компьютерных игр разного уровня и с разным бюджетом.

«Gamescom дает нам возможность каждое лето привозить в Европу наши новейшие разработки, которые мы можем продемонстрировать 350 тысячам посетителей, — отметил Фрэнк Эзор (Frank Azor), вице-президент и генеральный директор подразделения Alienware, G Series и XPS. — И мы гордимся, что можем оправдать их ожидания в этом году, в том числе показать новинки в линейке Alienware, позволяющие полностью проявить себя».

За 10 с лишним лет компании Dell и Alienware значительно продвинулись в сфере киберспорта. Недавно Alienware заключила партнерское соглашение с NBA и Лигой NBA 2K, а также с организацией Team Liquid с целью создания центра обучения Alienware Training Facility в Лос-Анджелесе.

Посетители Gamescom смогли испытать платформу Alienware Academy, призванную помочь начинающим игрокам усовершенстовать свои навыки и играть на уровне профессионального киберспортсмена. Пользователи платформы проходят обучение у профессионалов команды Team Liquid в игре Counter-Strike: Global Offensive. Они изучают механику и стратегии, позволяющие улучшить геймплей. В качестве средств обучения используются: устройство отслеживания глаз Tobii, тепловые карты, статистика и прочее.

Тренеры мотивируют учеников развивать свои способности и дают им обратную связь, сравнивая полученные результаты между различными игроками.

В рамках выставки CES 2018 компания Alienware представила Alienware Command Center — «домашнюю страницу игровой системы», которая отображает системные настройки, контент и выполняет различные функции. В настоящее время ПО Alienware Command Center поставляется бесплатно со всеми периферийными устройствами Alienware, которое может быть использовано на любом ПК от любого производителя. Alienware Command Center включает интегрированную панель управления, каталог игр, средства управления питанием и спецэффектами. Таким образом, пользователи могут быстро и легко получать доступ к играм и настраивать поведение игровой системы под каждую из них в отдельности.

Dell представила новые мониторы диагональю 24 и 27 дюймов. Разрешение матрицы — FHD и QHD соответственно. Мониторы поддерживают увеличенную частоту обновления (144 Гц в 24-дюймовой модели и 155 Гц — в 27-дюймовой) и невероятно малое время отклика — всего 1 мс. Все это позволяет получить максимально плавную картинку и играть без пропуска кадров.

Также есть поддержка технологии AMD FreeSync. Владельцы мониторов могут настроить до 3 пользовательских профилей и использовать их в зависимости от потребностей. Дизайн монитора с рисунком Recon-Blue выполнен в едином стиле с игровыми ПК Dell. В течение гарантийного срока услуга Dell Premium Panel Exchange позволяет бесплатно заменить матрицу монитора, даже если будет найден хотя бы один битый пиксель.

Игровая система Alienware Aurora была разработана специально для игроков команды Team Liquid. Теперь система будет оснащена видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2070, 2080 и 2080 Ti.

Это решение в башенном корпусе среднего размера для профессиональных игроков, нуждающихся в высокой производительности и гибких возможностях расширения. Обновленная модель Aurora идеальна для виртуальной реальности и запуска игр в разрешении 4K. Возможность оснащения компьютера мощной видеоподсистемой позволяет добиться поддержки игр в разрешении вплоть до 12K.

Флагманская настольная игровая система Alienware Area 51 получила обновление в виде графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 2070, 2080 and 2080 Ti. Эта система создана для всех геймеров, она поддерживает новейшие игры в формате виртуальной реальности с разрешением 4K и 8K и может быть оснащена 18-ядерным процессором Intel.

Обновленные игровые ноутбуки Alienware 15 и 17 оснащаются поклавишной LED-подсветкой, предоставляющей свыше 80 квадриллионов комбинаций подсветки с бесчисленным количеством эффектов и режимов. Улучшенная клавиатура TactX оснащена технологией n-key, регистрирующей свыше 100 нажатий в минуту. Это единственная клавиатура для ноутбука с 2,2-мм ходом клавиш, поддерживающая столь быстрый ввод.

ПО Alienware Command Center уже сейчас можно установить на ПК сторонних производителей. Тестовая версия Alienware Academy будет запущена в этом месяце. Ноутбуки Alienware 15 и Alienware 17 с поклавишной LED-подсветкой уже в продаже на мировом рынке. Мониторы Dell Gaming 24 и 27 уже в продаже на мировом рынке. ПК Alienware Aurora с графикой NVIDIA нового поколения появится на российском рынке в ноябре текущего года.