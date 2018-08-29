Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт

Сбербанк впервые в России запустил уникальное предложение для владельцев бизнес-карт Mastercard. При оплате покупок бизнес-картой Mastercard Сбербанка теперь можно получить кешбэк до 10% в зависимости от категории торговой точки: 5% — в любых строительных магазинах и АЗС, 10% — за поездки на такси.

Чтобы получить кешбэк, клиенту необходимо совершить покупки по бизнес-карте Mastercard на сумму не менее 15 тыс. руб. в течение месяца.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы хотим, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно использовать бизнес-карты. Совместно с Mastercard мы разработали специальное предложение, которое позволяет не только пользоваться всеми преимуществами стандартной бизнес-карты, но и дополняет ее возможностью кешбэка. Все привыкли к тому, что деньги могут возвращаться на счет физических лиц, а вот для бизнеса такого предложения не было ни у одного банка. Разрабатывая параметры акции, мы ориентировались на категории трат, наиболее востребованные среди наших клиентов: треть транзакций по бизнес-картам приходится на строительные магазины, АЗС и такси, также данные категории входят в топ-10 по количеству операций по карте».

Подать заявку на оформление бизнес-карты, а также зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте Сбербанка до 5 декабря 2018 г.