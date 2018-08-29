Lenovo модернизирует медицинские учреждения Дальнего Востока

Lenovo при поддержке GS Group выиграла тендер на модернизацию парка компьютерного оборудования в государственных учреждениях Дальневосточного федерального округа. В результате реализации проекта десктопы, ноутбуки, мониторы и моноблоки Lenovo были установлены в более чем 30 бюджетных организациях, среди которых больницы, поликлиники органы исполнительной власти и ведомственные учреждения лесного хозяйства.

Дальневосточный федеральный округ – это динамично развивающий регион, где уже несколько лет идёт активное обновление различных объектов инфраструктуры: от дорог и мостов до учебных заведений и медицинских учреждений. Модернизация коснулась и столь важного в наши дни направления компьютерной техники. Как один из лидеров этого сегмента, компания Lenovo не могла оставаться в стороне и приняла активное участие в подготовке тендерного предложения.

Около 90% оборудования, поставленного в рамках этого проекта, попало в медицинские учреждения, войдя в состав рабочих мест врачей различного профиля. ПК Lenovo помогают им тратить меньше времени на заполнение медицинских карт и историй болезни, больше внимания уделяя пациентам.

Кроме врачей новые компьютеры Lenovo получили государственные учреждения лесного хозяйства, занимающиеся мониторингом состояния лесов, распределением квот и выявлением незаконных вырубок. Внедрение новейших технологий, среди которых спутниковая и аэрофотосъёмка, компьютерное моделирование и автоматизированный учёт позволяет им быстрее реагировать на происходящее и наводить порядок в использовании лесных ресурсов региона. Новая компьютерная техника Lenovo делает эти процессы эффективнее, внося свой вклад в сохранение лесов.

В рамках контракта Lenovo и GS Group оборудует государственные учреждения ДВФО персональным компьютерами, моноблоками и мониторами на базе производительных и надёжных и процессоров AMD, которые отличаются высоким качеством и неприхотливостью в использовании.