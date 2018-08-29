КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch

Addreality помогла новому флагманскому магазину Bosch в Москве выстроить коммуникации с покупателями. Внедренные аудиовизуальные решения с интеллектуальной системой управления контентом позволили привлечь дополнительное внимание покупателей к бренду в нужное время и в нужном месте, повысить уровень их информированности о продуктах Bosch, обеспечить высокое качество обслуживания и увеличить кросс-продажи. Проект выполнен совместно с системным интегратором КРОК.

В рамках проекта Addreality совместно с КРОК создали цифровую инфраструктуру флагманского магазина Bosh. Комплексное мультимедийное решение включает систему озвучивания, 23 интерактивных цифровых экрана и видеостену из 9 экранов под управлением облачной платформы Addreality. Все это позволяет посетителям магазина максимально комфортно совершать покупки, например, самостоятельно изучать каталог продукции, сравнивать функциональность моделей техники.

Флагманский магазин бытовой техники Bosch реализован в формате живого взаимодействия с потребителем: торговое пространство рассчитано не только на шоппинг, но и на получение впечатлений. Всем посетителям доступны персональные консультации от сотрудников магазина и наглядная демонстрация возможностей приборов. Потребители могут и самостоятельно познакомиться с брендом: экраны показывают информацию о продуктах и рассказывают историю Bosch, а с помощью тач-панелей в зале можно оформить заказ.

Вывод информации о продукции Bosch на мультимедийные поверхности осуществляется через Р2Р-модуль Addreality. Это позволяет заказчику снижать затраты на передачу трафика, а также значительно повышать скорость распространения контента.

«Крупный ритейл активно переходит на цифровые коммуникации с посетителями, – сказала Надежда Мадзаева, руководитель проекта Addreality. – Эта тенденция обусловлена желанием не только сократить расходы на традиционные рекламные материалы, но и получить прогнозируемый результат от вложений в маркетинг и рекламу, повысить удобство и прозрачность работы маркетингового отдела, увеличить конверсию в покупки. Отечественный рынок Digital Signage демонстрирует стабильный рост, и эта тенденция будет сохраняться».

«Сегодня цифровые коммуникации с потребителями играют все большее значение. Передовые компании из сферы ритейла берут на вооружение мультимедийные решения, позволяющие им установить более эффективный контакт с покупателями. Благодаря этому заказчики обеспечивают лояльность бренду, повышают уровень продаж. По данным аналитиков КРОК, в сравнении со стандартными рекламоносителями, цифровой контент на 28% эффективнее печатных постеров. За счет своей динамичности он привлекает 77% всех посетителей и обеспечивает в 3-10 раз больше продаж», – отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов КРОК.

Рост использования цифровых инструментов в розничной торговле – глобальный тренд. Компании используют новые технологии, чтобы удовлетворить растущую потребность клиентов в персонализированной и актуальной информации – в режиме реального времени. Согласно опросу OVUM, 70% опрошенных ритейлеров назвали интерактивное цифровое взаимодействие с посетителями трендом номер один, который получит массовое распространение к 2020 г.