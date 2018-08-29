Digma представила компактный смартфон Linx Atom 3G

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил новый смартфон – Atom 3G серии Linx. Устройство отличается современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и разнообразием цветов корпуса.

Смартфон Digma Linx Atom 3G оснащен «свежим» процессором Spreadtrum SC7731E с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и частотой в 1,3 ГГц. В процессор встроен современный и производительный графический чип ARM Mali T820 на базе архитектуры Midgard.

В смартфоне установлена новейшая операционная система Google Android 8.1 Oreo в специальной редакции Go Edition. Функциональные особенности этой версии системы и аппаратная оптимизация под Android 8.1 делают этот смартфон быстрым и отзывчивым при работе с любыми задачами.

Устройство имеет компактный корпус 125 x 64,6 x 10,5 мм из прочного противоударного матового поликарбоната. Смартфон представлен в разных цветах: черном, сером, красном, синем и темно-синем.

Digma Linx Atom 3G оснащен ярким 4-дюймовым дисплеем на базе технологии Twisted Nematic. Компактные размеры экрана позволяют добиться высокой плотности пикселей 233 PPI.

Смартфон работает с 2-мя SIM-картами. 3G-сети стандартов WCDMA и HSDPA+ обеспечивают быстрый доступ к интернету. Устройство поддерживает беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth, а также FM-радио и GPS.