«Билайн» и «Академпарк» вместе займутся технологиями больших данных

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Академпарк» подписали соглашение о развитии технологии обработки и анализа больших данных совместно с резидентами научно-технологического парка. Документ подписан в рамках IV Международного форума технологического развития «Технопром-2018».

Согласно достигнутым договоренностям, «Билайн» поддержит участников акселерационных программ и резидентов «Академпарка» в качестве индустриального партнера.

Также на площадке Форума было подписано соглашение о сотрудничестве «Вымпелкома» с СО РАН. По его условиям, «Билайн» примет участие в проекте создания Центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных (СНЦ ВВОД). Кроме того, стороны планируют организовывать совместные исследования с применением Big Data по актуальным вопросам цифровой экономики, социальных процессов, обработки персональных данных.

В обоих соглашениях предусмотрен пункт о развитии сети мобильной связи и организации площадок по тестированию перспективных технологий, таких как 4G+, 5G, NB-IoT.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелком», отметил: «Этот уникальный проект призван сплотить бизнес и науку с целью поиска, разработки и дальнейшего применения прорывных технологических решений. С одной стороны, Билайн обладает достаточными мощностями, опытом стройки и эксплуатации ЦОД и работы с Big Data, которыми готов поделиться с коллегами. С другой стороны, СО РАН и «Академпарк» - обладатели уникального интеллектуального ресурса, которому мы доверяем и даем возможность применить свои знания на наших мощностях. Девизом нашего проекта стал слоган «цифровая наука для цифровой экономики».

Владимир Никонов, генеральный директор «Академпарка», сказал: «Подписание соглашения с ПАО «Вымпелком» для Технопарка Новосибирского Академгородка является логичным шагом в решении задачи выстраивания взаимодействия малого и среднего бизнеса, занятого коммерциализацией знаний и результатов научной деятельности, с крупными корпорациями, реализующими амбициозные задачи технологического лидерства на глобальных рынках. В этом мы видим свою роль в развитии масштабной инновационной экономики как в регионе, так и в России в целом - выступать как связующее звено между научной и производственной деятельностью».

Павел Логачев, академик, директор Института ядерной физики, отметил: «Трудно переоценить важность этого проекта для развития Академгородка, сибирской науки и региона в целом. Сегодня обработка данных является драйвером развития практически в любых направлениях научных исследований. Не только делает такие исследования более эффективными, но и создает новые направления. Необходимо моделировать детекторы для ускорительных комплексов, новые турбины для двигателей, планеры перспективных летательных аппаратов, и тем самым значительно сокращать сроки их разработки, доведения до производства. Мы рады, что компания «Вымпелком» выступает нашим партнером и предлагает не только свои компетенции в создании центров обработки данных, но и, что для нас гораздо важнее, поставщиком реальных задач из цифровой экономики. Извлечение знаний из реальных больших данных «Вымпелкома» задает исследованиям мировой уровень. Мы согласны создавать в таком партнерстве исследовательские проекты, коллективы и критические компетенции для цифровой науки и экономики».