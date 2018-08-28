«Яндекс» создаст в Иннополисе тестовую зону для беспилотного транспорта

«Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Оно предусматривает создание в Иннополисе тестовой зоны для передвижения автомобиля. А главное — Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

В тестовой зоне в Иннополисе имеются пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с ключевыми городскими объектами: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова — в нем находятся офисы многих компаний, включая «Яндекс». Утром житель города может вызвать беспилотник к дому в «Зионе» и доехать на работу в АДЦ, оттуда отправиться в университет читать лекцию студентам, а вечером съездить на стадион посмотреть спортивный праздник.

Беспилотный автомобиль «Яндекса» будет работать в Иннополисе ежедневно. Воспользоваться им могут все взрослые жители города, которые дали согласие на участие в тестировании. Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в Технопарк. В салоне могут разместиться до трех пассажиров.

Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия и умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется. Автомобиль без водителя — новое для наших дорог явление. Поэтому в салоне постоянно находится инженер-испытатель. Он контролирует работу систем автомобиля и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

Иннополис находится в 35 километрах от Казани. Это совсем молодой город — статус городского поселения он получил всего три года назад. Создать тестовую зону именно в Иннополисе было решено по нескольким причинам. Во-первых, это один из центров российской ИТ-индустрии — своего рода «город будущего», где создают и тестируют информационные технологии. Во-вторых, в Иннополисе сложилась полноценная городская среда. Здесь есть жилые кварталы, деловой центр, университет, больница, магазины и бары. Наконец, в Иннополисе живут и работают молодые ученые и ИТ-специалисты. Они с энтузиазмом воспринимают все новое и стремятся сделать жизнь удобнее с помощью технологий.