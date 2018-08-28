TP-Link представила домашнюю WI FI систему Deco M5

TP-Link анонсировала старт продаж домашней Wi-Fi системы Deco M5. Deco M5 – это сетевое решение на базе технологии Mesh, которое обеспечивает качественное Wi-Fi подключение на большой площади, используя функции бесшовного роуминга, адаптивной маршрутизации и восстановления соединения. На сегодняшний день для покупки доступна модель Deco M5, состоящая из трех модулей.

«К современным домашним Wi-Fi сетям подключено все больше устройств, поэтому вопрос безопасности становится всё более важным», – сказал доктор Теренс Лю (Dr. Terence Liu), вице-президент TrendMicro. – «Новые Deco M5 оснащены комплексной системой безопасности TP-Link HomeCare, благодаря которой вы можете быть уверены, что домашняя сеть всегда надежно защищена».

Построенные на базе четырехъядерных процессоров, модули Deco M5 используют технологию Mesh и протоколы 802.11k/r/v, создавая в доме единую бесшовную Wi-Fi сеть. Двухдиапазонная система работает по стандарту AC1300 и обеспечивает пропускную способность до 400 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц, а также поддерживает многопотоковую передачу данных с помощью технологии MU-MIMO. Три устройства Deco M5 могут обеспечить покрытие Wi-Fi на площади до 420 кв.м. Также в любое время к сети можно добавить до 10 дополнительных модулей для работы на ещё большей площади.

«Потребителям необходима удобная и быстрая Wi-Fi сеть, которая будет одинаково доступна везде: на кухне, в спальне, в гостиной. Модули Deco M5 обеспечивают единое покрытие Wi-Fi, которое позволяет смотреть потоковое видео, играть в игры и пользоваться интернетом из любой комнаты», – сказал Альберт Лю (Albert Liu), глава представительства TP-Link в России, СНГ и странах Восточной Европы. – «Система Deco M5 автоматически оптимизирует Wi-Fi подключение для каждого устройства. Кроме того, в ней применяется комплексная система защиты TP-Link HomeCare, с помощью которой пользователи могут выполнять настройки сетевой безопасности, устанавливать приоритет для типа трафика, а также использовать продуманный механизм родительского контроля».

Deco M5 использует технологию адаптивной маршрутизации – TP-Link Adaptive Routing Technology (ART), которая гарантирует максимальную производительность сети, выбирая наиболее быстрый маршрут для подключения устройств. Система приоритезации данных QoS позволит пользователям контролировать, как именно используется пропускная способность и с легкостью устанавливать приоритеты сервисам или устройствам для таких объёмных задач, как потоковое HD-видео, онлайн-игры или видеоконференции.

Настройка с помощью мобильного приложения делает создание домашней Wi-Fi сети простым и удобным процессом. Мобильное приложение TP-Link Deco, доступное на Android и iOS, позволяет за считаные минуты создать Wi-Fi сеть по всему дому.

Ключевые функции и характеристики: единая бесшовная Wi-Fi сеть во всех комнатах по всему дому, комплексные функции безопасности и продуманные механизмы родительского контроля на базе технологии TP-Link HomeCare, антивирусная защита и защита от вредоносного кода на базе решения Trend Micro, простой процесс установки в мобильном приложении TP-Link Deco (доступно для iOS и Android), технология адаптивной маршрутизации Adaptive Routing Technology (ART) выбирает наилучший маршрут для передачи трафика и обеспечивает максимальную скорость работы сети, поддержка QoS позволяет назначать приоритет для определённого типа трафика, удаленное управление сетью и контроль за работой сети, трехлетняя гарантия и неограниченная техническая поддержка в режиме 24/7 по телефону или электронной почте

Домашняя Wi-Fi система TP-Link Deco M5 из трех модулей уже доступна для заказа у российских дистрибьюторов TP-Link. Розничная стоимость устройства составит около 21 385 руб.