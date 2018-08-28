«Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения

«Ростелеком» внедрит сервисы определения местоположения абонента и рассылки коротких текстовых сообщений в «Систему-112» Чукотского автономного округа. Компания запустит их в октябре в рамках государственного контракта заключенного между оператором связи и управлением гражданской защиты и противопожарной службы ЧАО.

Геолокация звонящего на номер 112 будет определяться автоматически на основе данных операторов связи. Это позволит экстренным службам быстрее реагировать на вызовы, не тратя драгоценное время на дополнительные уточнения и поиски пострадавшего. Также в «Системе-112» будет запущен сервис отправки SMS-сообщений для информирования населения о приближающихся стихийных явлениях и чрезвычайных ситуациях.

«Часто человек, нуждающийся в помощи, не может по каким-либо причинам сообщить свое точное местоположение. Теперь за него это сделает автоматика. Новый сервис поможет быстрее выявлять телефонных хулиганов, которые информируют экстренные службы о ложных фактах террористических угрозах», – отметил Николай Киселев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала «Ростелекома».

Для функционирования новых сервисов «Ростелеком» установит в региональном центре обработки вызовов единого номера «112» современное программное обеспечение. Организует VPN-каналы пропускной способностью 1 Мбит/с до всех операторов фиксированной и мобильной связи области.

Компания начала внедрение «Системы-112» на Чукотке в 2016 году с создания первого центра обработки вызовов. Единый номер экстренных служб функционирует на территории трех из шести районов округа. До конца 2018 года «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку.