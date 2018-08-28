Orange Business Services запустила катастрофоустойчивое облако в России

Orange Business Services объявила о запуске в России новой катастрофоустойчивой (disaster-avoidance) публичной облачной платформы, отвечающей повышенным требованиям бизнеса к надежности хранения данных и непрерывности бизнес-процессов, на базе двух московских дата-центров IXcellerate и Dataline. В случае выхода из строя одного из дата-центров предлагаемое решение уменьшает простой сервиса с нескольких часов до нескольких минут, что практически полностью исключает потери данных бизнес-критичных приложений – например, отвечающих за работу онлайн-магазинов, сервисов бронирований и обработки транзакций, а также не допускает сопутствующего финансового ущерба.

Технически новая облачная платформа представляет собой гиперконвергентный кластер, в котором все вычислительные ресурсы и системы хранения данных объединены в единый узел с помощью платформы vSAN от VMware. Благодаря тому, что облако территориально распределено между двумя дата-центрами уровня Tier III, все данные синхронно реплицируются с задержкой менее 1 миллисекунды и в нём отсутствует единая точка отказа. Все это позволяет Orange гарантировать своим клиентам уровень доступности сервиса в 99,99% и выше и упрощает как техническое обслуживание, так и масштабирование сервиса. Доступ к услуге предоставляется через собственные каналы связи, что дает возможность быть уверенным в качестве ее предоставления на всех участках сети (end-to-end SLA).

Опция катастрофоустойчивого резервирования, предоставляемая по OPEX-модели, обойдется примерно в 30% от стоимости полной резервной копии клиентских облачных ИТ-ресурсов, необходимых для обеспечения такого же уровня надежности. При этом построение катастрофоустойчивого облака своими силами потребует увеличения инвестиций в собственную инфраструктуру и её обслуживание более чем в два раза.

Всего у Orange Business Services работает 38 дата-центров в 16 странах по всему миру, а над разработкой и поддержкой облачных решений трудится более 1600 сотрудников. В России облачными услугами Orange пользуются такие компании, как «Московский ювелирный завод» и «Экспобанк». Orange нацелена на реализацию концепции по развитию катастрофоустойчивых облачных платформ в разных регионах страны.

«Orange Business Services стремится быть надежным партнером бизнеса на любом этапе его цифровой трансформации и поэтому активно инвестирует в развитие собственных возможностей по хранению и анализу данных, — сказал Робин Де Кейзер, директор по бизнес-решениям и инновациям Orange Business Services в России и СНГ. — Среди наших клиентов есть крупные компании из сфер логистики, финансов и ритейла, присутствующие как в центральных регионах, так и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В качестве дальнейших шагов мы рассматриваем запуск аналогичной катастрофоустойчивой облачной платформы в одном из крупных городов восточной части страны».

«Мы рады коллаборации с Orange Business Services — теперь клиенты компании смогут использовать все преимущества катастрофоустойчивой облачной платформы. Перспективы гиперконвергентной инфраструктуры, усиленной VMware vSAN, подтверждает опыт более 10 000 заказчиков по всему миру, которые уже внедрили решение. Компания VMware также получила статус «Лидер» в магическом квадранте Gartner 2018 Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure», — отметил Андрей Косенко, руководитель направления стратегического консалтинга, VMware Россия и СНГ.

«В 2018 году мы ожидаем рост российского рынка услуг IaaS на 24% до 16 млрд руб. IaaS – один из самых динамичных секторов рынка ИКТ: в ближайшие годы темпы его роста останутся высокими, а через 4 года объем удвоится. С учетом данной ситуации новое предложение IaaS от Orange на базе ЦОД высокого уровня надёжности при обеспечении SLA будет востребовано и может в дальнейшем способствовать преодолению опасений клиентов в отношении облачных услуг», — сказал Константин Анкилов, основатель консалтингового агентства TMT-Сonsulting.