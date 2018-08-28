«Нордеа банк» обеспечил бесперебойную работу банковских систем на базе ЦОД КРОК

«Нордеа банк» выбрал сеть отказоустойчивых дата-центров КРОК для создания резервного ЦОД. Размещение в дата-центре Tier III Gold – Operational Sustainability сертифицированном Uptime Institute гарантирует надежную работу транзакционных систем, включая бизнес-критические, а также аналитических и репортинговых приложений. Проект также позволил сократить капитальные издержки на вычислительную инфраструктуру.

КРОК предоставил ресурсы ЦОД «Компрессор» для размещения ИТ-оборудования банка в машинных залах с гарантированным контролем микроклимата. Одним из главных требований кредитной организации к инфраструктуре ЦОД было наличие международной сертификации уровня устойчивости к сбоям не ниже Tier III. В ходе проекта в ЦОД создан защищенный контур физической безопасности стоек с ИТ-оборудованием заказчика и по запросу банка размещены собственные системы для мониторинга его работоспособности. Услуги дата-центра КРОК предоставляются по аутсорсинговой модели, что позволяет «Нордеа банку» повышать операционную эффективность за счет оптимального управления ИТ-бюджетом.

«Мы выбрали размещение во внешнем ЦОД, так как создание собственной резервной инфраструктуры требовало существенных единовременных инвестиций по сравнению с арендой стоек в дата-центре. Мы рассматривали площадку, наиболее подходящую под банковские требования, включая уровень сертификации ЦОД, его доступность, отказоустойчивость и надежность. Дата-центр "Компрессор" оптимально подошел под наши задачи. Передав провайдеру непрофильную для нас деятельность по поддержанию инженерных систем, мы получили резервную инфраструктуру, полностью соответствующую требованиям рынка и регулирования. Ежедневно обслуживая сотни корпоративных клиентов, мы уверены в доступности наших сервисов», — сказал Леонид Мордашов, руководитель Департамента ИТ-инфраструктуры «Нордеа банка».

Банк получил доступ к инфраструктуре арендуемого ЦОД с оптимальными параметрами охлаждения и энергоснабжения арендуемых стоек, где размещается вычислительное оборудование. Стабильная работа вычислительных комплексов и оптимальное охлаждение стоек поддерживается с помощью автоматизированной системы прецизионного мониторинга микроклимата собственной разработки на основе технологий интернета вещей. Все ключевые показатели работы ЦОД в режиме реального времени доступны на сайте КРОК.

«Стандарт размещения оборудования в наших дата-центрах и SLA предусматривают гарантированный уровень соблюдения ключевых параметров работы инженерных систем ЦОД 24/7 с достижением доступности 99,982%. Помимо базовых услуг сети ЦОД наша экспертиза как интегратора позволяет реализовывать для заказчиков комплексные проекты по сопровождению и модернизации ИТ-инфраструктуры, оказывать услуги по сервисному обслуживанию серверов и СХД и по запросу предоставлять любые ИТ-сервисы. Такой подход позволяет нам быть максимально клиентоориентированными при работе с заказчиками, помогая компаниям в любой момент получать доступ к профессиональным ИТ-услугам», — отметил Павел Горюнов, технический директор сети дата-центров КРОК.

Отдельное внимание в проекте было уделено безопасности стойко-мест благодаря созданию защищенного контура физической безопасности. В соответствии с корпоративной политикой безопасности «Нордеа банка» изолирующее ограждение размещаемого в ЦОД ИТ-оборудования обеспечивает защиту периметра банка внутри коммерческого дата-центра и исключает риски постороннего вмешательства в работу банковских систем заказчика. Сертификация ЦОД «Компрессор» по стандарту обработки и хранения платежных данных PCI DSS v3.2 дополнительно гарантирует необходимый для банков уровень информационной безопасности.

«Банковский рынок предъявляет все более жесткие требования к доступности бизнес-систем по мере роста цифровых каналов, т.к. любой простой обходится банкам слишком дорого и сказывается на лояльности клиентов. Правильно выстроенная резервная инфраструктура на основе проверенной временем площадки позволяет обеспечивать максимальную доступность банковских сервисов для конечных клиентов и ИТ-систем для сотрудников. ЦОД "Компрессор" работает без остановки более 6 лет, выступая платформой для бесперебойной работы около 300 российских и международных компаний. Банки и финансовые сервисы размещают в наших ЦОД и облаке автоматизированные банковские системы, приложения по обработке платежей и другие компоненты цифровой инфраструктуры», — сказал Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров КРОК.