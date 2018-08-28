«Норбит» и «1С-Битрикс» стали стратегическими бизнес-партнерами

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и «1С-Битрикс», разработчик систем управления веб-проектами и корпоративными порталами, объявили о начале стратегического партнерства. «Норбит» пополнил продуктовый портфель специализированными решениями «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «Битрикс24» в коробочной и облачной версиях.

Новый статус позволяет «Норбит» разрабатывать системы управления веб-проектами, CRM-системы и корпоративные порталы для государственных организаций, органов власти и местного самоуправления, а также для крупных компаний.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Программные продукты «1С-Битрикс» – одни из самых популярных в России. Понимая всю сложность продвижения на таком высококонкурентном рынке, мы решили, что наше внимание, в первую очередь, будет обращено к сложным и комплексным проектам. Уже к концу лета "Норбит" планирует завершить разработку Единого личного кабинета для клиентов "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК). Новый сервис станет интерактивным инструментом для прямой и обратной связи с потребителями».

Артем Рябинков, директор по работе с ключевыми клиентами «1С-Битрикс», сказал: «Компания "Норбит" давно зарекомендовала себя на рынке ИТ-консалтинга в качестве надежного партнера, обладающего широкими техническими компетенциями и опытом в сложных проектах. Сотрудничество усилит наши позиции в таком направлении, как крупные внедрения. Уверен, в ближайшие годы доля таких проектов вырастет за счет программ импортозамещения и цифровой экономики».