«Корус консалтинг» расширил возможности облачного сервиса для прогнозирования спроса Korus | Forecast

«Корус консалтинг» сообщил о расширении возможностей собственного облачного сервиса Korus | Forecast на базе Microsoft Azure с помощью трех модулей, которые закрывают задачи планирования промо-акций, выявления причин дефицита товара на полках магазинов и выбора местоположения для открытия новых точек продаж.

Облачный сервис Korus | Forecast, разработанный специалистами «Корус консалтинг», предназначен для крупных и средних розничных сетей и используется для автоматического расчета прогноза спроса на уровне товара и магазина. Сервис работает на базе платформы для обработки больших массивов данных Hadoop и построен на основе лучших мировых практик, современных математических алгоритмов и методов машинного обучения, использует в своей работе как внутренние данные ритейлера, так и внешнюю информацию, например, конкурентное окружение.

Теперь с помощью дополнительных модулей Korus | Forecast возможно закрыть целый спектр задач от оперативного выявления причин Out-of-stock и планирования маркетинговых активностей до выбора наилучшего местоположения для открытия нового магазина.

Korus | OSA – это облачный сервис по оперативному выявлению причин дефицита, позволяющий моментально реагировать на показатель Out-of-Stock и снижать упущенные продажи. На основании почасового анализа чеков, промо-акций, остатков и графиков заказов сервис оценивает доступность товара на полке, определяет, на каком уровне произошла ошибка (проблема мерчандайзинга, сервиса поставщиков или прогнозирования) и на этом основании отправляет руководству сети рекомендации по корректирующим действиям. Возможности решения также помогают в режиме реального времени сформировать широкий спектр аналитической отчетности для топ-менеджмента: упущенные продажи, процент доступности продукции, динамика и сравнение показателей в разрезе форматов и регионов.

Решение Korus | Promo Analysis предназначено для крупных и средних розничных сетей и используется для прогнозирования эффекта от промо-акций на уровне каждого товара и магазина, позволяет грамотно оптимально планировать рекламные активности (от определения целей и сроков до составления бюджета), отслеживать их проведение и составлять аналитическую отчетность для визуализации. Использование данного решения помогает ритейлерам снизить затраты на рекламные кампании, увеличить трафик посетителей магазинов, повысить лояльность покупателей.

Еще один сервис в линейке решений по прогнозированию спроса – Korus | GIS, позволяющим проводить геомаркетинговый анализ. Сервис анализирует варианты географического расположения торговой зоны, конкурентное окружение, плотность транспортных потоков, пешеходную доступность, удобство парковок и подъездных зон, выявляя потенциальные зоны для открытия новых магазинов с учетом влияния внешних факторов. Возможности сервиса позволяют ритейлерам прогнозировать ключевые экономические показатели, снижать затраты на первых этапах разработки местности и разрабатывать маркетинговую стратегию.

«Наше собственное решение Korus | Forecast, разработанное в минувшем году, уже успело доказать свою состоятельность на рынке – пилотный проект в сети «Кораблик» продемонстрировал первые финансовые результаты внедрения. Мы ожидаем, что благодаря широким возможностям новых облачных сервисов руководители получат конкурентное преимущество в виде инструмента, который помогает в принятии правильных решений при возникновении дефицита товара, планировании промо-акций и расширения торговой сети», – сказал руководитель направления систем оптимизации департамента ERP ГК «Корус консалтинг» Константин Доброток.