Флагманский смартфон OPPO Find X доступен для предзаказа в России

OPPO сообщила об открытии предварительного заказа в России на смартфон Find X. Оформление предзаказа доступно с 28 августа по 9 сентября 2018 года.

Первые покупатели флагмана получат в подарок беспроводные наушники Jabra Elite 65t. Лимитированное количество смартфонов Find X будет доступно для предварительного заказа и покупки только в фирменном онлайн-магазине.

Find X впервые был представлен 19 июня в Лувре, Париж. Это первый за последние четыре года смартфон в линейке Find, которая всегда отличалась инновационными технологиями и оригинальным дизайном. OPPO.

Флагман работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и обладает 6,4-дюймовым экраном Panoramic Arc. Find X – это смартфон, дисплей которого занимает 93,8% площади лицевой части экрана.

Благодаря конструкции слайдера, реализованной в корпусе смартфона Find X, 3D-камеры, при необходимости, автоматически выдвигаются. Когда в камерах нет необходимости, они скрываются в корпусе, обеспечивая смартфону утонченный внешний вид. В скрытом модуле OPPO Find X находятся датчики освещения, инфракрасная камера, датчик приближения, динамик, датчик 3D-распознавания лица, проектор точек, фронтальная и основная двойная камеры, что позволяет создать панорамный и безрамочный дизайн.

В Find X реализована технология распознавания лиц, которая использует структурированный свет для идентификации лица. Благодаря лазерному генератору, который проектирует более 15 000 точек на человеческом лице, механизм создает достоверную и полную трехмерную модель лица пользователя. Это позволяет точно идентифицировать пользователя и мгновенно распознать его лицо при взгляде на экран. Технология в 20 раз более надежна, чем идентификация по отпечатку пальца.

Смартфон Find X оснащен зарядкой SuperVOOC. Технология OPPO SuperVOOC известна, как самая безопасная и быстрая технология зарядки. Знаковая версия быстрой зарядки OPPO - SuperVOOC была представлена на MWC 2016. Благодаря новому алгоритму импульсов низкого напряжения и эксклюзивной батарее, разработанной OPPO, SuperVOOC может в течение 15 минут полностью зарядить аккумулятор емкостью 2500 мАч.

OPPO Find X обладает не только фронтальной 3D-камерой 25 МП, но и сдвоенной 16 МП + 20 МП основной камерой, а также операционной системой ColorOS 5.1 на основе искусственного интеллекта.