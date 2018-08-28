Dell EMC представила 100 Гбит/с Ethernet-коммутатор для ЦОДа на открытых технологиях

Dell EMC, пионер инициативы Open Networking, представила новейший коммутатор фабрики серии Z с поддержкой 100GbE — Z9264F-ON. Новое устройство предлагает современным предприятиям и провайдерам услуг вдвое большую портовую емкость и полноценную поддержку открытых технологий.

Оснащенный чипом Ethernet-коммутации Broadcom StrataXGS Tomahawk II с пропускной способностью 6,4 терабит в секунду, новый коммутатор создан для обеспечения высокоскоростного соединения стоек внутри высокопроизводительных центров обработки данных. Новый коммутатор оснащен 64 портами 100GbE в компактном форм-факторе 2RU и идеально подходит для задач миграции со старых и неэкономичных систем. Он также позволяет ускорить переход с 40GbE на 100GbE.

«Наши клиенты — предприятия и провайдеры услуг — недвусмысленно дают нам понять, что хотели бы строить свои дата-центры на инновационных решениях Open Networking, — сказал Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Dell EMC Networking and Solutions. — Новый коммутатор Z9264F-ON как раз из разряда таких решений. Это самая мощная коммутирующая платформа 100GbE в индустрии. Она дает компаниям максимальный контроль над сетевыми расходами и инфраструктурой».

ЦОДы продолжают играть роль фундамента для всех ИТ-операций и процессов оказания услуг. Вне зависимости от того, о решениях какого типа идет речь — локальных, арендованных или облачных, — мы можем говорить о продолжающемся росте расходов в этом направлении. Какой бы ни была ваша среда, сеть — это важнейший компонент, обеспечивающий связь между стойками в центре обработки данных, между самими дата-центрами, а также между дата-центрами и внешним миром, включая конечных пользователей. Между тем внедрение технологий виртуализации и автоматизации коренным образом меняет архитектуру центров обработки данных, вытесняя уровни оборудования и ускоряя связь между вычислительными элементами и элементами хранения. Это видно по всем направлениям — от гиперконвергентных сред вплоть до гипермасштабируемых сред.

Этот архитектурный сдвиг соприкасается с растущей потребностью предприятий и провайдеров услуг в возможности принятия независимых решений о покупке нужного им сетевого оборудования и программного обеспечения. Такой уровень технологической дезагрегации, который Dell EMC называет Open Networking, является центральным в переходе к программно-конфигурируемым сетям, поскольку разнообразие сетевых опций и возможностей серьезно возрастает. Новый коммутатор Z9264F-ON поддерживает эту новую модель потребления, предлагая компаниям более широкий выбор программного обеспечения, как платного, так и свободного, по сравнению с доступными альтернативами. Это ведет к еще большему числу новых открытий, большей экономии затрат и, в конечном счете, к более жесткому контролю.

«2018 год станет годом популяризации 100GbE в дата-центрах. Аналитики прогнозируют, что количество проданных портов к концу текущего года вырастет почти втрое, — сказал Самех Бужельбен (Sameh Boujelbene), старший руководитель Dell’Oro Group. — Мы фиксируем быстрый переход с 40GbE на 100GbE в сочетании с ростом спроса на системы фиксированного форм-фактора. На фоне таких тенденций выход Z9264F-ON вполне своевременен. И предложение Open Networking выделяется среди всех остальных».

Z9264F-ON в сочетании с фирменным программным обеспечением Dell EMC или ПО сторонних поставщиков позволяет создать гибкую и функциональную физическую сетевую инфраструктуру. Сегодня физические сети объединены с виртуальными сетями для подключения виртуальных машин и контейнеров, образуя программно-конфигурируемые центры обработки данных. Для того чтобы этого достичь, разработчики Dell EMC объединились с коллегами из VMware, вместе они смогли еще лучше оптимизировать затраты и управление.

«Платформа Virtual Cloud Network, построенная на базе VMware NSX, позволяет заказчикам создавать завершенные программно-конфигурируемые сетевые инфраструктуры, универсальные, настраиваемые и безопасные с самого начала, способные снабжать приложения ресурсами и данными вне зависимости от их места расположения, — рассказал Педер Уландер (Peder Ulander), вице-президент по маркетингу продукта, подразделение Networking and Security Business Unit, VMware. — Благодаря новому коммутатору Dell EMC Z9264-ON клиенты смогут построить для их Virtual Cloud Network высокопроизводительную открытую сетевую инфраструктуру».

Благодаря ряду инициатив, поддерживаемых сообществами разработчиков и сетевыми операторами, сетевые технологии с открытым исходным кодом быстро развиваются. Эти новые программные альтернативы, естественно, требуют базовой открытой аппаратной платформы. И для этого идеально подходит коммутатор Z9264F. Благодаря Z9264F-ON компании получают выбор между операционной системой Dell EMC OS10 Open Edition, базирующейся на Linux Foundation OpenSwitch, и свободными для загрузки версиями OpenSwitch и SONiC от Open Compute Project. Доступ к этим проектам означает доступ к новым экосистемам программного обеспечения и еще более широкие возможности.

Коммутатор Dell EMC Z9264F-ON будет представлен на мероприятии VMworld Americas (26-30 августа, Лас-Вегас, США). Он поступит в продажу на мировой рынок 31 августа 2018 г.