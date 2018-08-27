Xiaomi представила новый суббренд Pocophone. Его основная миссия – обеспечить высокую производительность.

Миссия бренда воплощена в его первом смартфоне Pocophone F1, представленном сегодня. Версия смартфона, доступная в России, оснащена флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 845, системой охлаждения LiquidCool Technology, до 6 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1 и аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Джай Мани, глава отдела разработки POCO Global, сказал: «Слово POCO означает «маленький». Мы верим, что лучше начинать с малого, но строить амбициозные планы. Так как Pocophone – это небольшая структура внутри Xiaomi, мы обладаем свободой начинать с нуля и фокусироваться на самых важных технологиях и других факторах, влияющих на выбор продукта. Поэтому мы создали смартфон с невероятной производительностью, сосредоточившись на инновациях, которые по-настоящему важны. Уверены, любители технологий это оценят».

Pocophone F1 благодаря мощному процессору Qualcomm® Snapdragon 845 SoC и системе жидкостного охлаждения LiquidCool устройство может работать на пиковой производительности в течение длительного времени. Внутренние исследования показали, что такая система на 300% более эффективна, чем традиционные решения без применения жидкости, так как позволяет быстрее отводить тепло от процессора.

Pocophone F1 оснащен аккумулятором на 4000 мАч. Его заряда хватает на 8 часов игр без перерыва. Смартфон также обладает 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и сверхбыстрой встроенной памятью до 256 ГБ типа UFS 2.1. Сочетание этих характеристик позволило Pocophone F1 легко набрать более 290 000 баллов бенчмарка AnTuTu.

Pocophone F1 создает снимки с помощью двойной камеры с системой искусственного интеллекта (ИИ). Камера оснащена основным сенсором 12 МП Sony IMX363 с автофокусом Dual Pixel - их сочетание создает отличные фотографии даже в условиях плохого освещения или при съемке против света.

Фронтальная камера оснащена 20 МП сенсором с технологией Super Pixel, сочетающей в себе информацию четырех пикселей, собранную в один большой 1,8 мкм пиксель, что создает четкие изображения с минимальным шумом. И фронтальная, и основная камеры поддерживают систему искусственного интеллекта (ИИ) для различных режимов съемки, таких как портретный режим с использованием ИИ, режим Beautify с ИИ и определение сцен с поддержкой ИИ.

Pocophone F1 также имеет инфракрасный датчик, что позволяет системе искусственного интеллекта разблокировать телефон даже в непроглядной темноте, так же, как и на ярком дневном свете.

MIUI был специально преобразован для работы с Pocophone F1 для достижения максимальной производительности.

Специальная функция для оптимизации системы под названием «турбированный двигатель» обеспечивает Pocophone F1 быстрый запуск приложений, повышенную игровую производительность, а также повышенную скорость отображения элементов интерфейса за счет улучшения отклика экрана и частоты кадров анимации.

С новым POCO Launcher приложения на панели автоматически распределяются по категориям, делая использование смартфона удобнее. На некоторых рынках MIUI для POCO объединяет такси, музыку и видео сервисы. Это позволяет пользователю нового устройства получить незабываемый опыт.

Основой MIUI для POCO является Android 8.1 Oreo. Безопасность, как один из приоритетов, здесь достигается за счет регулярных обновлений от Google. В ближайшем будущем устройство получит обновление Android P.

Pocophone F1 с черной панелью сделан из арамидного волокна кевлар от компании DuPont. Этот сверхпрочный, термоустойчивый материал широко используется в авиационной и военной промышленности, цикличных производствах. Рельефная поверхность материала придает Pocophone F1 эффектный вид.

В России Pocophone F1 будет доступен с двумя видами задней панели - графитового черного и стального синего цвета. Его розничная цена начинается от 23 999 руб. за модель 6 ГБ+64 ГБ и 25 999 руб. за модель с объемом памяти 6 ГБ+128 ГБ.

Устройства поступят в продажу в России 30 августа в официальном магазине Mi.com и в сети официальных магазинов Mi Store. Другие ритейлеры, включая DNS и Tmall, также начнут продажи в ближайшее время.