«Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума

«Стэп лоджик» завершил масштабный инфраструктурный проект для Каспийского трубопроводного консорциума. Благодаря модернизации существующей и созданию новой отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры на более чем 100 объектах заказчика скорость передачи информации по трассе нефтепровода выросла в 25 раз.

В соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к надежности и безопасности высокотехнологичных производств, наращивание объемов добычи сопровождается не только строительством дополнительных объектов – нефтеперекачивающих станций, вахтовых поселков, блок-боксов для размещения инженерных систем и др. Ключевым условием стало создание современной, надежной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры. Объем работ, включающий проектирование, монтаж, пуско-наладку, тестирование и ввод в эксплуатацию сети передачи данных SCADA на более чем 100 объектах заказчика, расположенных на протяжении всего трубопровода, был доверен «Стэп лоджик».

Все работы проводились с учетом графика строительства новых объектов, а также с соблюдением жестких требований Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды компании «Каспийский трубопроводный консорциум». Созданная специалистами «Стэп лоджик» инфраструктура имеет самые высокие показатели отказоустойчивости и надежности за счет многоуровневой архитектуры решения.

В рамках проекта по модернизации сети передачи данных КТК команда «Стэп лоджик» установила и настроила сетевое оборудование, которое обеспечило надежную передачу технологических данных. На базе SDH-транспортной сети специалисты интегратора создали мультисервисную сеть передачи данных. Модернизированное ядро системы SCADA имеет четыре канала передачи данных между НПС. Функцию резервных каналов связи выполняют спутниковые и наземные радиоканалы. Архитектура решения позволяет обеспечить отказоустойчивость сети при различных аварийных сценариях.

Для организации защищенного взаимодействия сети SCADA с корпоративной сетью КТК и возможности предоставления контролируемого удаленного доступа организован защитный периметр, созданы удаленные контролируемые и защищенные подключения к сети SCADA. Для обеспечения безопасности подключений удаленных пользователей внедрены различные аутентификационные механизмы, контроль трафика и рабочих станций.

«Отраслевая специфика проекта заключалась в непрерывности процесса транспортировки нефти: трубопровод останавливается всего три раза в год на 72 часа профилактики. Именно за это время нашей проектной команде необходимо было осуществить сложнейшую и ответственную работу по переключению оборудования. В течение всего остального времени велась активная работа по проектированию, конфигурированию и пуско-наладке оборудования, а также обучению сотрудников КТК. Благодаря тесному взаимодействию со специалистами заказчика, профессионализму генерального подрядчика, глубокой проработке и подробному планированию работ всех смежных исполнителей процесс внедрения прошел успешно. Мы гордимся, что наша работа внесла вклад в развитие и укрепление технологической платформы одного из стратегически важных объектов нашей страны», – сказала Алла Савина, ведущий руководитель проекта «Стэп лоджик».

«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) – это крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. Протяженность экспортного маршрута, связывающего месторождения Западного Казахстана и российского сектора Каспия с морским терминалом под Новороссийском, составляет свыше 1,5 тыс. км. По трубопроводу транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений. С учетом растущих объемов добычи и поставок нефти было принято решение осуществить проект расширения КТК, результатом которого стало увеличение механической пропускной способности магистрального нефтепровода консорциума более чем в два раза – с 28,2 млн. до 67 млн. тонн нефти в год.