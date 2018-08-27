«Мегафон» запустил безлимитный интернет на максимально возможной скорости

«Мегафон» сообщил, что с 27 августа 2018 г. на тарифах линейки «Включайся!» доступен настоящий безлимитный интернет. Действующим клиентам в личном кабинете нужно будет подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придется – безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.

С 27 августа абоненты «Мегафона» могут воспользоваться настоящим безлимитным интернетом на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а также «Включайся! Слушай» в некоторых регионах на самых быстрых скоростях.

Абонентам «Мегафона» будет доступен быстрый безлимитный интернет на максимальных возможностях сети.

«Добавляя в тарифы "Включайся!" безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla самый быстрый мобильный интернет в России у "Мегафона". Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и "Мегафон" показал самые высокие скорости», – сказал Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «Мегафон».

Лидерство по скорости на огромной территории – это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора по итогам за первое полугодие 2018 г. у «Мегафона» общее число базовых станций превысило 209 тыс., что существенно больше, чем у других операторов.