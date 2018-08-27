Корпоративным клиентам «Альфа-Банка» будут доступны онлайн-копии платежных поручений

«Альфа-Банк» предоставил корпоративным клиентам новый сервис – электронные копии платежных поручений, заверенные банком, которые клиенты могут получить самостоятельно в интернет-банке, затратив на это меньше минуты.

Сервис предоставляется бесплатно и доступен для 300 тысяч клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользующихся новой версией интернет-банка.

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) банка, что делает его юридически равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному печатью банка и подписью ответственного сотрудника.

Клиенты могут использовать подписанные УКЭП платежные поручения при взаимодействии с контрагентами и государственными организациями. Третьи лица могут моментально проверить подлинность платежного поручения и электронной подписи на портале госуслуг, загрузив файл с документом и электронной подписью.

«Новый функционал интернет-банка позволяет клиентам дистанционно, в режиме 24/7, получать копии платежных поручений, заверенные банком. Это сэкономит массу времени, и поэтому мы убеждены, что новый сервис будет востребован тысячами наших клиентов, - сказала директор по операционно-сервисному обслуживанию корпоративных клиентов «Альфа-Банка» Александра Гладун. - Копии платежных поручений широко используются в российском деловом обороте, а также при взаимодействии компаний с госорганами».