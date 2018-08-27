«Гексагон Геосистемс Рус» испытала прием сигнала CLAAS RTK NET в сети SmartNet

«Гексагон Геосистемс Рус», поставщик оборудования и услуг топографических съемок, картографирования, спутниковой навигации и других геопространственных и промышленных решений, провела испытания приема корректирующего сигнала CLAAS RTK NET в сети SmartNet.

Основной целью экспериментальных работ была проверка соответствия фактической точности сигнала заявленным паспортным характеристикам: ±2-3 см. По результатам испытаний, точность сигнала RTK NET в сети SmartNet составила всего 1 см.

Испытания проводились в течение шести дней в п. Отрадинский Мценского района Орловской области на базе «Отрадаагроинвест» в зонах ослабления и перекрытия сигналов базовых RTK-станций, находящихся на удалении 40-50 км. Сигнал RTK принимался оборудованием, установленным на тракторе AXION 930 при выполнении посевных работ в сложных погодных условиях – на сильно увлажненной после продолжительных осадков почве.

Общее количество наработанных моточасов трактора CLAAS составило 28 часов 20 минут с общим пробегом 255,74 км. За время испытаний время потери RTK сигнала было всего 16 минут в сутки, таким образом, покрытие сигналом достигло 99% несмотря на зону неустойчивого приема, и одновременного перекрытия (уклон рельефа / прерывание сигнала мобильного оператора).

Принцип работы сигнала RTK NET заключается в том, что установленный на машине CLAAS терминал навигации S7 или S10 с помощью коммуникационного модуля, входящего в стандарт тракторов Xerion и Axion 900 с 2015 г., соединяется по мобильной связи с сетью SmartNet, которая генерирует и отправляет обратно на трактор уточняющую поправку сигнала GPS / ГЛОНАСС с точностью до: ±2-3 см.

Для получения указанной точности нет необходимости в дополнительных расходах на приобретение внешнего радио модема, самой базовой RTK станции и получение разрешения на использование радио частоты в Роскомнадзоре. Для тракторов CLAAS Xerion 900 и Axion 900, произведенных с начала 2017 г. и оснащенных системой GPS PILOT, для работы от сигнала RTK NET не требуется переоборудование, а лишь разблокировка функции RTK и работоспособная sim-карта мобильного оператора с наилучшим покрытием в зоне эксплуатации техники в модуле телеметрии. В этом случае для активации системы требуется не более 1 минуты времени, и можно начинать работу.

«Земледелие становится высокоточным именно тогда, когда все полевые работы выполняются с точностью до сантиметра. Мы удовлетворены, что проведенные независимые испытания подтвердили соответствие эксплуатационных характеристик навигационного оборудования CLAAS этому требованию в самом буквальном смысле – фактическая точность приемки сигнала составила 1 см, а не паспортные 2-3 см. Кстати, на фотографиях двух соседних полей, где одни и те же посевные работы проводились с использованием RTK сигнала со станций SmartNet разница в рядах посевов заметна даже неспециалистам»,- отмечает заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.