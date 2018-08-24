Xiaomi запустила в России собственную онлайн-площадку Mi.com

Xiaomi объявила о запуске в России торговой площадки Mi.com. Сегодня с 10:00 по московскому времени российские потребители смогут ознакомиться с удобством новой платформы. Совместно с запуском торговой площадки компания Xiaomi представит российским потребителям смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite.

Официальный запуск платформы Mi.com стал результатом сотрудничества Xiaomi и IT-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция». Благодаря запуску Mi.com российские Mi фаны получат возможность приобрести продукцию Xiaomi по максимально привлекательной цене. Покупая товар через новую торговую площадку, потребитель получает не только лучшее соотношение цены и качества, но и полное гарантийное обслуживание с круглосуточной технической поддержкой.

Участники программы Mi Explorers имели возможность протестировать новые устройства на Android One во время глобального запуска в июле. Сегодня все российские пользователи могут насладиться опытом использования чистого Android с новыми смартфонами Mi A2 и Mi A2 Lite, результатом успешного сотрудничества Xiaomi и Google. Благодаря отличному сочетанию аппаратного и программного обеспечения по невероятным ценам эти смартфоны задают новые стандарты для всей серии Android One.

Mi A2 оснащен процессором Qualcomm SnapdragonTM 660, имеет фронтальную камеру Sony IMX376 20 МП и двойную камеру 12 МП + 20 МП на базе искусственного интеллекта (ИИ) – одну из самых мощных в этом ценовом сегменте.

Благодаря аккумулятору емкостью 4000 мАч и энергоэффективному процессору Snapdragon 625 Mi A2 Lite обеспечивает длительное время работы смартфона от одного заряда. Mi A2 оснащен основным сенсором 12 МП с большими пикселями 1,25 мкм и фронтальной камерой 5 МП с поддержкой портретного режима на базе ИИ. Обе камеры поддерживают режимы Beautify с ИИ и HDR.

Mi A2 предложен в версии 4 ГБ + 64 ГБ по цене 23 900 руб. Устройство будет доступно на сайте Mi.com и в сети Официальных магазинов Mi Store начиная с сегодняшнего дня. Позднее Mi A2 можно будет приобрести в крупных розничных сетях.

Mi A2 Lite поставляется в версии 3 ГБ + 32 ГБ. Смартфон будет доступен по цене 15 990 руб. начиная с сегодняшнего дня на сайте Mi.com и в сети Официальных магазинов Mi Store. Позднее новинка будет представлена в крупных розничных сетях.