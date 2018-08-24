«Почта Mail.ru» запустила сервис «умной» отписки от рассылок

«Почта Mail.ru» запустила новый сервис «управление рассылками», который с помощью технологий машинного обучения автоматически агрегирует и отображает в едином интерфейсе список рассылок, получаемых пользователем, и позволяет отписываться от ненужных и удалять все старые письма от выбранного отправителя.

Среднестатистический пользователь электронной почты подписан на множество рассылок от онлайн-магазинов, брендов, сервисов, изданий, форумов и так далее. Таких подписок скапливаются десятки или даже сотни. Какие-то из них со временем теряют актуальность, на другие человек подписывается случайно, третьи становятся назойливыми. При этом процесс отписки зачастую крайне затруднительный и неочевидный.

Сервис отображает полный список рекламных и информационных рассылок, которые получаетвладелец аккаунта и позволяет отписаться от них одним нажатием. Также пользователь может легко удалить все старые письма из рассылки, которые захламляют его ящик. При этом благодаря технологиям Machine Learning важные письма от тех же сайтов, например, регистрации или уведомления о заказах — сохраняются в ящике.

«Функциональность "Почты Mail.ru" быстро растет, и базовые опции развиваются в отдельные мощные сервисы. Пару лет назад мы добавили кнопку отписки от рассылки, которая отображается в письмах; сегодня мы представляем новую ступень развития этой опции. Сервис "управление рассылками" дает возможность пользователю ограничить потоки информации и гибко управлять ими: например, можно отписаться от рассылки со спецпредложениями авиакомпании и удалить все маркетинговые письма, сохранив важные сообщения с бронями авиабилетов. Пользователь становится не просто получателем, а хозяином своих рассылок», — отметила вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнита «Почта и портал» Анна Артамонова.