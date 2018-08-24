Lenovo представила новые Android-планшеты для дома и отдыха

Lenovo представила новое поколение планшетов на ОС Android, ориентированных на домашнее использование для общения и развлечений. Среди новинок модели Lenovo Tab E7, Lenovo Tab E8, Lenovo Tab E10, а также премиальные планшеты Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10. Став продолжением популярных линеек, новые планшеты предлагают пользователям новый уровень возможностей и комфорта за счёт более мощных процессоров, уменьшенной толщины и веса, а также специализации на домашнее использование.

Планшеты незаменимы для просмотра видеопрограмм, серфинга интернета, онлайн шоппинга и видеоигр. Планшеты превосходят смартфоны по удобству потребления визуального контента и более портативны, чем ноутбуки и ПК, что позволяет с комфортом читать их в постели перед сном или брать в дорогу для детских развлечений. Однако выбрать одно или даже несколько устройств, которые хорошо подошли бы всем членам семьи — непросто.

Необходимо учитывать множество факторов, среди которых мобильность, доступность по цене и ориентированность на детей. Новое поколение планшетов Lenovo даёт возможность подобрать подходящее решение для семей с различными потребностями и возможностями.

Среди ключевых особенностей нового модельного ряда стоит отметить доступность для семей с различными финансовыми возможностями; семейные функции, такие как специализированный детский контент и персональные профили для разных пользователей; безупречную производительность и соотношение цены и качества.

Lenovo Tab E7, Lenovo Tab E8 и Lenovo Tab E10: универсальные планшеты на любой бюджет

Благодаря новой серии планшетов Lenovo практически любая семья сможет подобрать устройство по своим потребностям и бюджету.

Планшет начального уровня Lenovo Tab E7 разработан специально для тех, кто желает получить максимум за небольшие деньги. Он имеет тонкий и элегантный профиль и работает под управлением ОС Android Oreo Go Edition, что означает меньший вес приложений и больше свободного места во встроенном хранилище, а также оптимизацию работы популярных приложений. Он оснащён экраном с диагональю 7 дюймов и имеет толщину 10,33 мм, что позволяет повсюду брать его с собой, но при этом иметь достаточно высокую автономность, эквивалентно 5 часам непрерывного просмотра видео без подзарядки.

Большим семьям стоит обратить внимание на модель Lenovo Tab E8, которая позволяет нескольким пользователям заводить персональные профили с выделенными хранилищами и настройками интерфейса. Lenovo Tab E8 предлагает также захватывающее видео благодаря HD дисплею с диагональю 8 дюймов, гарантирующему яркое и натуралистичное изображение, и аудио с технологией объёмного звучания Dolby Atmos®, которая позволяет получать удовольствие от кино, не выходя из дома. Лучший среди собратьев, Lenovo Tab E8 имеет толщину всеот 8,9 мм и весит 320 грамм, что вместе с батареей, обеспечивающей до 10 часов просмотра видео без подзарядки, делает его отличным выбором для путешествий.

Lenovo Tab E10, разработанная с учётом потребностей тех семей, которым необходим планшет с хорошим экраном и звучанием для домашнего просмотра мультимедийного контента. Планшет оснащен HD экраном с диагональю 10 дюймов и двумя фронтальный динамиками с технологией Dolby Atmos, процессором Qualcomm Snapdragon 210. Lenovo Tab E8 и Lenovo Tab E10 имеют 5-мпк основные камеры с автофокусом и 2 мпк фронтальные камеры с фиксированный фокусом.

Самые современные семьи, постоянно использующие гаджеты дома и в путешествиях, оценят модель Lenovo Tab M10, предлагающую обширные мультимедийные возможности. Этот 10-дюймовый планшет достаточно тонок и лёгок, чтобы повсюду брать его с собой, и при этом обладает высокой производительностью за счёт 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,8 ГГц. Яркий Full HD дисплей и технология Dolby Atmos позволяют с комфортом смотреть кинофильмы и мультимедийный контент в любых условиях, как дома, так и путешествиях.

Помимо тонкого и лёгкого корпуса Lenovo Tab M10 получил богатый набор мультимедийные функций, среди которых два фронтальных динамика. Опциональный детский пакет включает защищающий от ударов бампер и специальный режим, представляющий доступ исключительно к предварительно отобранному детскому контенту.

Семьи, использующие планшеты для ресурсоёмких задач, могут обратить внимание на премиальный Lenovo Tab P10. Этот Android планшет по-новому раскрывает понятие семейного гаджета, предлагая пользователям невероятно привлекательный дизайн корпуса с цельнометаллической рамкой и двумя стеклами и тонкими рамками экрана. Планшет имеет толщину всего 7 мм и весит 440 грамм и выпускается в чёрном и белом вариантах с сияющий отделкой стеклянных поверхностей.

Lenovo Tab P10 проявляет себя на развлекательных приложениях. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos создают невероятно насыщенное и объёмное звучание, а 8 МП основная камера с автофокусом и 5 МП фронтальная камера гарантируют хорошее качество картинки во время видеозвонков.

Среди других премиальных функций модели – быстрый и точный сканер отпечатков пальцев, позволяющий усилить защиту личной информации, не снижая удобства повседневного использования.

Представленные Lenovo модели планшетов предлагают пользователям широкий выбор возможностей и позволяют подобрать устройство для дома и путешествий с оптимальным сочетанием параметров и подходящей ценой.

На российском рынке новые планшеты Lenovo появятся в начале следующего года.