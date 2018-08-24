Dell EMC представила адаптивную модульную инфраструктуру PowerEdge MX

Dell EMC представила Dell EMC PowerEdge MX — высокопроизводительную модульную инфраструктуру, созданную для поддержки широкого спектра традиционных и новых рабочих нагрузок в центрах обработки данных. Решение PowerEdge MX впервые представлено как модульная инфраструктура с архитектурой, разработанной для легкой адаптации к будущим технологиям и серверной дезагрегации.

Благодаря кинетической инфраструктуре заказчики способны преодолеть ограничения, навязанные традиционной инфраструктурой, и уйти от затратного по времени рутинного операционного управления. Они получают возможность динамически выделять ИТ-ресурсы под различные приложения и нужды.

«В то время как новые технологии — искусственный интеллект, интернет вещей, программно-определяемые системы хранения данных и сети — предлагают организациям конкурентные преимущества, сложность в прогнозировании потребностей их рабочих нагрузок представляет новую проблему для ИТ-отделов, — сказал Эшли Горакхпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), президент и генеральный директор подразделения серверных и инфраструктурных решений Dell EMC. — Решение PowerEdge MX предлагает гибкий модульный подход: возможность строить системы путем сочетания серверов, хранилищ и коммутаторов. Такой подход позволяет организациям трансформировать свою ИТ-инфраструктуру таким образом, чтобы оптимизировать ресурсы и обеспечить защиту инвестиций в оборудование будущих поколений».

Линейка решений PowerEdge MX включает заново разработанное шасси и различные по гранулярности блоки ресурсов – как серверных, так и ресурсов для хранения данных, – которые подключаются к инфраструктуре через «умную» структуру ввода/вывода.

Разработанная для программно-определяемых дата-центров модульная инфраструктура PowerEdge MX способна обеспечивать работоспособность сложных проектов виртуализации, программно-определяемых систем хранения, программно-конфигурируемых сетей, проектов искусственного интеллекта и больших данных. PowerEdge MX поддерживает высокоскоростные накопители с технологией NVMe новых поколений и имеет штатную реализацию технологии сетевых подключений 25GbE. Заказчики могут собирать конфигурации, удовлетворяющие их индивидуальным потребностям, и пользоваться общими пулами дезагрегированных ресурсов по мере возникновения новых задач. А поскольку аппаратная емкость собирается «на лету», снижается переизбыток ресурсов и обеспечивается оптимизация производительности и эффективности.

Решение PowerEdge MX, построенное с использованием кинетической инфраструктуры, выполнено без центральной объединительной платы (midplane), что позволяет поддерживать технологии нескольких поколений, нынешние и будущие — различные процессоры, новые типы накопителей и новейшие сетевые интерфейсы. В частности, отсутствие объединительной платы позволило напрямую соединять вычислительные модули с модулями ввода-вывода, обеспечивая возможность будущих апгрейдов без прерывания работы и без замены объединительной платы. Данное конструктивное решение готово к поддержке полностью дезагрегированных компонентов, включая устройства с обработкой данных в оперативной памяти, такие как память накопительного класса (Storage Class Memory), GPU и FPGA, предложив клиентам широкую сочетаемость.

Заказчикам предлагаются богатые возможности индивидуального конфигурирования решения PowerEdge MX благодаря большому выбору компонентов.

Шасси Dell EMC PowerEdge MX7000 — эффективная аппаратная основа с поддержкой множества поколений серверных процессоров. Их главные свойства: масштабируемость, комплексное управление жизненным циклом и единый интерфейс для всех компонентов. Архитектура шасси позволяет организациям тратить больше времени на развитие бизнеса и меньше времени на обслуживание ИТ-системы. Шасси формата 7U включает 8 отсеков для разнообразных комбинаций вычислительных узлов и хранилищ данных как одинарной, так и двойной ширины.

Вычислительные узлы Dell EMC PowerEdge MX740c и MX840c — это мощные 2- и 4-сокетные модульные серверы с превосходной производительностью и широким выбором накопителей, включая NVMe-устройства. Одинарный вычислительный узел MX740c и модель MX840c двойной ширины поддерживают все процессоры семейства Intel Xeon Scalable Processor и могут быть укомплектованы до 6 ТБ оперативной памяти. Модель MX740c является единственным на рынке двухсокетным сервером одинарной ширины, который может содержать до 6 накопителей с интерфейсом NVMe, SAS или SATA формата 2,5 дюйма с поддержкой многоуровневого хранения между ними, тогда как модель MX840c — 4-сокетный сервер двойной ширины, поддерживающий до 8 накопителей.

Узлы хранения Dell EMC PowerEdge MX5016s — эти полноформатные узлы хранения высокой плотности дополняют модульные серверы MX. Они способны вмещать до 16 жестких дисков с интерфейсом SAS с возможностью горячей замены. В одном корпусе MX вмещается до 7 узлов MX5016s, позволяющих разместить до 112 жестких дисков с прямым подключением. Эти накопители можно назначить серверам индивидуально, тем самым обеспечивая идеальный коэффициент емкости для решения специфических задач.

Коммутационные узлы Dell EMC PowerEdge MX типа Ethernet и Fibre Channel — новые коммутирующие модули с низкой задержкой при передаче данных и широкой пропускной способностью подходят для сред с множеством шасси. Узлы оснащены функцией автоматического соответствия топологии, технологией приоритизации трафика, технологией автоматического устранения проблем и единым интерфейсом управления. PowerEdge MX — первая на рынке модульная инфраструктура, которая поддерживает на хосте как технологию 25 Гбит/с Ethernet (GbE), так и Fibre Channel со скоростью до 32 Гбит/с. Благодаря поддержке каналов соединения с магистральной сетью 100GbE и Fibre Channel 32G владельцы сложных систем с большим количеством шасси получают до 55% более быстрое время коммутации.

PowerEdge MX также предлагает преимущества внутрисистемного управления с помощью такого решения, как Dell EMC OpenManage Enterprise — Modular Edition. Оно предоставляет ключевые функции программного обеспечения OpenManage Enterprise в рамках встроенного модуля управления для всей ИТ-инфраструктуры предприятия. Заказчики получают возможность одновременно управлять и администрировать все компоненты модульной инфраструктуры PowerEdge MX, функционирующие в различных шасси; максимально оперативно вносить изменения, а также получать доступ к серверам посредством приложения OpenManage Mobile и новой функции Quick Sync 2. Также программное обеспечение OpenManage Enterprise предлагает возможность управления внешними стоечными и модульными решениями из единого интерфейса.

С выпуском инфраструктуры PowerEdge MX, разработанной для гибкой настройки, комплексные услуги поддержки и развертывания Dell EMC варьируются от поставки полностью интегрированных модульных решений до индивидуального развертывания и конфигурирования с целью удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. Перечень услуг также включает круглосуточную поддержку ProSupport Plus, предоставляющую возможность получения консультаций у старших инженеров службы, а также индивидуального технического специалиста для оказания помощи.

Dell EMC PowerEdge MX появятся в продаже в России и на мировом рынке с 12 сентября.

Мэтт Иствуд (Matt Eastwood), старший вице-президент Enterprise Datacenter, Cloud Infrastructure and Developers, IDC, отметил: «Вычислительные платформы продолжают фундаментально меняться в соответствии с процессами цифровой трансформации, начатыми большинством компаний. Dell EMC PowerEdge MX — это олицетворение трансформации для организаций, находящихся в поиске гибких и высокоэффективных архитектур, которые помогли бы им содержать большое количество рабочих нагрузок и в полной мере использовать новейшие технологии».