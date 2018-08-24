Cloud4Y предоставил «Альянс Медиа Стратегии» услугу «Облако ФЗ 152»

Cloud4Y объявила о том, что «Альянс Медиа Стратегия» принял решение использовать для размещения ИСПДн отдельное защищенное «Облако ФЗ 152» провайдера для обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

АМС («Альянс Медиа Стратегия») – коммуникационная группа полного цикла, обладающая экспертизой в стратегическом маркетинге, PR, издательской деятельности, digital, организации мероприятий и GR. Коммуникационная группа АМС входит в состав Группы компаний АКИГ - ведущей российской бизнес-группе, специализирующейся на реализации инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития территорий и организаций.

Деятельность АМС исторически происходит на стыке формирования международных отношений. Команда АМС поддерживала международные коммуникации на мероприятиях БРИКС, Азиатско-Тихоокеанском Форуме и в течение года председательства России в АТЭС. Опыт сотрудников позволяет не только помогать клиентам в решении задач, но и создавать собственные продукты.

АМС имеет собственное деловое издание как площадку для коммуникации с представителями крупных бизнес структур и госсектора – журнал «Стратегия». «Альянс Медиа Стратегия» реализует комплексные коммуникационные проекты для государственных и частных организаций на основе доверительных отношений и с учетом всех особенностей сферы деятельности клиента. Из многолетней работы по реализации социальных проектов и инициатив, стоит отметить сопровождение Гайдаровского форума, Ассоциации инновационных регионов России, Молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России», дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение».

«Облако ФЗ 152» предоставляется корпоративным облачным провайдером Cloud4Y как услуга и освобождает оператора ПДн от капитальных затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой. Применяемые средства защиты прошли в установленном порядке оценку соответствия и имеют сертификаты, выданные соответствующими органами ФСТЭК и ФСБ России.

Облачным провайдером реализован необходимый и достаточный в соответствии с приказом ФСТЭК №21 комплекс организационно-технических мер защиты, позволяющий обеспечить клиентам невозможность реализации угроз безопасности ПДн, в том числе со стороны обслуживающего персонала и со стороны других клиентов, расположенных «по соседству» в облаке. Соответствие требованиям безопасности системы подтверждается аттестацией лицензиатами ФСТЭК. Расположенные в России безопасные дата-центры облака Cloud4Y полностью соответствует норме права о локализации хранения баз и отдельных процессов обработки персональных данных российских граждан на территории РФ (242-ФЗ).

«Размещение ИСПДн в «Облаке ФЗ 152» - это готовое качественное решение, позволяющее без капитальных затрат получить необходимую IT-инфраструктуру и передать с целью экономии денег и времени части обязанностей оператора ПДн на лицо, которое может профессионально их выполнять. Это подтверждается успешным опытом многих наших клиентов, в том числе при прохождении проверок Роскомнадзором – отметили в Cloud4Y.