«Росэлектроника» обеспечит Росгвардию современной аппаратной связью

Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех» на Международном форуме «Армия-2018» объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств.

В аппаратной связи, разработанной Рязанским радиозаводом (в составе концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»), на транспортной базе Ford Transit размещаются возимые средства связи широкого спектра применения для решения различных задач. Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях. При высокой функциональности машины ее стоимость находится в среднем ценовом сегменте. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, – отечественного производства. Первые поставки намечены на 2019 г.

Машина оснащена современными средствами радиосвязи. Связь со спецподразделениями обеспечивают 2 цифровые радиостанции «Радон», для координации с авиацией применена радиостанция «Айком», а для взаимодействия с военными установлена радиостанция серии Р-168-25У-2. Также изделие снабжено сканирующим приемником, позволяющим прослушивать эфир на всех диапазонах частот, осуществляя мониторинг радиовещания.

В кузове аппаратной размещаются три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами, видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию со скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек.

Также аппаратная оснащена шлюзом (шестиканальной АТС), который переводит обычные телефоны в IP-сеть с возможностью подключения до 16 абонентов. Передача данных может осуществляться как по проводным каналам, так и по оптоволокну или сотовой связи. А LTE-модем позволяет работать сразу в нескольких сетях. При передаче вся информация проходит через аппаратуру шифрования.

При этом экстерьер Ford хорошо вписывается в городскую среду, не выделяется и не привлекает к себе повышенного внимания, одновременно обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности. Преимуществами данной базы является грузоподъемность до 3,5 тонн и усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах.

Снаружи на машине установлены 4 камеры, угол обзора которых исключает слепые зоны, образуя круговую панораму. При выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну вращающуюся камеру с 30-кратным увеличением для детального просмотра, выдвигающуюся из крыши. Изображения со всех камер выводятся на два монитора и видеорегистратор. Управление видеосистемой осуществляется по сети. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер, управляемый оператором.