«Микрон» поставит более 400 млн билетов для московского городского транспорта

ГК «Микрон» в соответствии с подписанными трехлетними контрактами с ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» произведет и поставит более 400 миллионов электронных билетов «Единый» и «Тройка» для проезда в городском транспорте Москвы. К настоящему времени количество произведенных на заводе RFID билетов для различных видов транспорта уже превысило 2,7 млрд.

«Транспорт - одна их тех сфер, где требуются постоянные расширения функционала в сочетании с высокой степенью надежности, которая начинается всегда с микросхем. Московский Метрополитен – один из мировых лидеров по интенсивности движения, надежности и объемам перевозок, быстро развивающийся и крайне требовательный к билетно-пропускным решениям. Микрон уже более 10 лет успешно работает в сфере транспорта, а начинали мы именно в Москве и рады, что наше сотрудничество с Московским Метрополитеном постоянно развивается», - сказала Татьяна Семенова, генеральный директор «МСП», центра компетенций ГК «Микрон» по транспортным проектам.

Микросхемы «Микрона» для транспортных решений MIK1KMCM, К5016ВГ4Н4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4 (MIK640D/MIK64PTAS) являются отечественными продуктами первого уровня, что обеспечивает отсутствие в них любых недекларированных возможностей.