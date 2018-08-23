«Мегафон» изучил мобильный трафик на автовокзалах Москвы:

Столичный «Мегафон» проанализировал голосовой, SMS и интернет-трафик на междугородних и международных автостанциях Москвы и Подмосковья. Анализировались данные по 11 автостанциям и автовокзалам («Теплый стан», «Южные ворота», «Верхние Лихоборы», «ВДНХ», «Котельники», «Тушинская». «Орехово», «Красногвардейская», «Варшавская», «Новогиреево», «Новоясеневская»).

Лидерами по всем трем «номинациям» стали пассажиры автостанции «Теплый стан», откуда отправляется более 130 рейсов по внутренним направлениям, а также автобусы в Украину.

В число лидеров по голосовому трафику, помимо «Теплого стана», вошел международный автовокзал «Южные ворота», откуда можно добраться до городов Юга России, республик Северного Кавказа, а также в Армению, Азербайджан и Белоруссию. На третьем месте – станция «Верхние Лихоборы», одна из самых новых в столице, обслуживающая преимущественно северные, северо-восточные и северо-западные направления.

В топ3 по числу SMS также вошли «Теплый стан» и «Верхние Лихоборы», однако место «Южных ворот» заняла автостанция «ВДНХ» – межрегиональный транспортный хаб, с которого осуществляется автобусное сообщение с городами Московской области. Стоит отметить, что в ТОП-5 по числу SMS вошли также автостанции «Котельники» и «Тушинская», с которых автобусы также уходят преимущественно в города Подмосковья.

Аналогичная ситуация характерна и для рейтинга «качающих» автостанций: здесь лидируют «Теплый стан», «Тушинская» и «ВДНХ». Так, доля «Теплого стана» в общем объеме переданных данных на автовокзалах составила около 18%. Аналогичные показатели «Тушинской» и «ВДНХ» – 13,3% и 11,8% соответственно. Доли еще трех станций – «Котельники», «Верхние Либоры» и «Южные ворота» – также превысили 10%.

«Планируя стройку и модернизацию сети с начала года, «Мегафон» уделил особое внимание транспортным узлам столицы. Пассажирам общественного транспорта, как, конечно, и остальным жителям мегаполиса, важно всегда оставаться на связи: вполне возможно, что понадобится уточнить детали поездки или сообщить о прибытии родственникам и друзьям. Чтобы ни один звонок или сообщение не осталось без ответа, «Мегафон» обеспечивает высокое качество связи и максимальную скорость мобильного интернета, – сказал Евгений Новоселов, технический директор столичного «Мегафона». – Только за первую половину августа на автовокзалах Москвы было скачано 72,7 ТБ информации (это приблизительно 2,4 млн фото в Instagram или около 30 млн минут прослушанных песен в музыкальных приложениях), при этом больше всего трафика ушло в социальные сети и интернет-браузинг».