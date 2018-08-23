«Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро»

«ФосАгро» с помощью «Крок» модернизировала цифровую телеком-платформу. Современная, соответствующая масштабам бизнеса инфраструктура видеоконференцсвязи (ВКС) позволила заказчику в разы повысить скорость принятия управленческих решений между головным офисом в Череповце и входящими в группу «ФосАгро» предприятиями, а также сократить затраты на командировки.

«ФосАгро» — крупнейший мировой производитель высокосортного фосфорного сырья. Пять предприятий, входящих в компанию, рассредоточены по территории России. «ФосАгро» постоянно расширяет географию присутствия, взаимодействуя с партнерами из более чем 100 стран.

Для повышения оперативности коммуникаций c коллегами и партнерами все больше сотрудников «ФосАгро» стали использовать возможности ВКС (на базе Cisco), подключаясь к совещаниям в том числе с мобильных устройств. Ежедневно персонал проводил несколько десятков ВКС-сеансов как между руководящим составом, так и внутри рабочих групп. Рост ВКС-трафика за последние несколько лет вырос на 180% и прежних мощностей ВКС-инфраструктуры перестало хватать.

Руководство заказчика решило провести технологический апгрейд телеком-инфраструктуры в соответствии с современными требованиями цифровой среды. В рамках проекта немаловажной задачей «ФосАгро» стало снижение расходов на командировки и оптимизация затрат на модернизацию ВКС-инфраструктуры.

«Крок» расширил вычислительные мощности ВКС-системы компании за счет универсальной и вендоронезависимой платформы Cisco Meeting Server. Благодаря этому сотрудники заказчика могут проводить неограниченное количество сеансов как с коллегами, так и с внешними пользователями. При этом платформа Сisco Meeting Server позволяет общаться с партнерами, даже если у них нет для этого специальных технических или программных ВКС-средств.

«"ФосАгро" поставляет удобрения по всему миру. Наши сотрудники большую часть времени проводят в командировках, но охватить все точки присутствия все равно нереально. Поэтому для нас было важно получить удобный ИТ-инструмент для дистанционного общения и совместной работы, с высоким качеством связи. Руководство постоянно участвует в многоточечных ВКС-сеансах, поэтому мы не могли использовать бесплатные сервисы. Они не подходили ни по качеству, ни по технологическим возможностям. Мы обратились в Крок, который предложил профессиональное решение — платформу Сisco Meeting Server. Благодаря ей мы стали проводить больше удаленных конференций и еще эффективнее распоряжаться своим временем. Важно и то, что модернизация осуществлена на базе Cisco, и нам не пришлось с нуля создавать всю ВКС-инфраструктуру», — отметил Сергей Диденко, директор по информационным технологиям «Апатит» («ФосАгро»).

В числе преимуществ платформы Cisco Meeting Server — совместимость с ВКС-оборудованием любых производителей. Цифровая телеком-платформа обеспечивает проведение видеосеансов из разных точек присутствия, использование единого списка контактов с рабочими статусами персонала, обмен мгновенными текстовыми сообщениями, совместную работу над документами. Благодаря платформе Сisco Meeting Server можно одновременно собирать до 27 видеосеансов с большим числом участников — до 70 пользователей — в формате HD720p.

«Мы были рады помочь «ФосАгро» повысить скорость и эффективность корпоративных коммуникаций. Теперь сотрудники компании могут общаться на глобальном уровне без технических ограничений, при необходимости оперативно наращивая вычислительные мощности. В Крок накоплен колоссальный проектный опыт по внедрению ВКС и UC решений ведущих мировых производителей в интересах крупных российских и зарубежных банков, добывающих и промышленных предприятий, ритейла, государственных заказчиков и мн. др. В собственной телеком-лаборатории мы постоянно тестируем новейшие ИТ-решения и выбираем лучшие их них, чтобы помочь нашим заказчикам повышать отдачу от бизнеса», — сказал Михаил Никифоров, руководитель направления сетевых и коммуникационных решений компании «Крок».

Проект «Крок» по модернизации цифровой телеком-платформы «ФосАгро» стал победителем III ежегодного конкурса «Проект года 2018» в номинации «Триумф видеотехнологий». Конкурс организован «Журналом сетевых решений/LAN» при участии Аналитической группы OSP Data.