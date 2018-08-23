«Бриджстоун СНГ» автоматизировала документооборот с помощью Directum

Directum продолжает автоматизировать процессы на предприятиях автомобильной отрасли. Среди них – российская компания «Бриджстоун СНГ», которая оптимизировала процессы согласования договоров и новых поставщиков.

До внедрения Directum документооборот в компании был частично автоматизирован с помощью электронной почты. Функциональные возможности Microsoft Outlook, с одной стороны, способствовали решению ряда задач, а с другой – создавали новые. Например, при согласовании участники могли утвердить устаревшую версию документа. Было сложно контролировать сроки окончания договорных обязательств с контрагентами и отслеживать возврат оригиналов. Из-за большого количества сопроводительной документации возникали трудности при согласовании нового контрагента.

Чтобы оптимизировать работу и сделать договорные процессы более прозрачными и контролируемыми, руководство «Бриджстоун СНГ» приняло решение о переходе на электронный документооборот.

В рабочую группу проекта вошли специалисты финансового, юридического и ИТ-отделов. При выборе ECM-системы они ориентировались на функциональность решения, удобство работы и репутацию вендора. Новой системе предстояло обеспечить: прозрачность рабочих процессов с возможностью контроля на любом этапе согласования; сохранность договорных документов и минимальные сроки их согласования; удобство хранения и поиска требуемой информации; гибкие настройки пользовательских прав при работе с контентом; удобство локального администрирования процессов согласования; возможность интеграции с корпоративным каталогом пользователей.

Выбор был сделан в пользу Directum. Продемонстрированные возможности соответствовали требованиям компании. Кроме того, часть контрагентов «Бриджстоун СНГ» также работают с этой системой и выгодно зарекомендовали ее. Свою роль сыграла и цена – требуемые затраты на внедрение и поддержку были ниже, чем у других рассматриваемых решений.

С помощью Directum планировалось автоматизировать два ключевых бизнес-процесса: согласование новых контрагентов и согласование договорных документов.

Проект внедрения был поделен на 2 этапа. В марте 2016 г. стартовал первый этап: были развернуты базовые модули для управления документами и процессами, а также бизнес-решение «Directum: Управление договорами». Специалисты внедрения разработали типовые маршруты согласования. Теперь документ поочередно приходит к каждому участнику процесса, все они рассматривают одну и ту же версию. На этом этапе проекта к работе в Directum подключили 30 сотрудников. В течение первых месяцев они тестировали систему в рабочем режиме и давали обратную связь в виде пожеланий и замечаний. Результаты первой итерации показали, что система готова к полномасштабному внедрению.

В апреле 2017 г. специалисты Directum перешли к опытно-промышленной эксплуатации. На этом этапе также был автоматизирован процесс согласования нового контрагента по типовому маршруту. Прежде чем отправлять на согласование договор с поставщиком, контрагент должен пройти проверку внутренним департаментом компании. Для создания и согласования договорных документов вне офиса для пользователей был организован веб-доступ.

Автоматизация документооборота сделала согласование прозрачным и контролируемым, значительно сократив время подготовки договоров. Организован структурированный электронный архив, теперь все документы можно быстро найти. Сотрудники «Бриджстоун СНГ» оценили удобство работы вне офиса – через веб-клиент.

Сегодня в Directum работают 120 пользователей, в том числе 15 топ-менеджеров. ECM-система поддерживает не только русский язык, но и английский, так как большая часть руководителей использует его в качестве основного.

С 2017 г. система активно используется в московском офисе. Руководство «Бриджстоун СНГ» планирует автоматизировать новые процессы, например, управление командировками. Также в планах – тиражировать систему на удаленные подразделения, в том числе завод в Ульяновске.

«Бриджстоун СНГ» – дочерняя компания производителя шин Bridgestone. Продукция предприятия получила признание таких автогигантов, как Mercedes, BMW, Ferrari. Представительство в Москве появилось в 1998 г., а в 2016 г. в Ульяновске открылся собственный завод.