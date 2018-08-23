Acronis представила юбилейную версию True Image 2019 с технологией защиты от программ-вымогателей

Acronis, мировой лидер в области киберзащиты и гибридных облачных решений, в честь 15-летия компании, представила юбилейную версию своего решения для резервного копирования Acronis True Image 2019.

Технология на базе искусственного интеллекта для защиты от атак программ-вымогателей, которая используется во всех решениях для резервного копирования компании, включая и новую версию Acronis True Image 2019, помогла остановить за прошедший год более 200 тыс. атак на компьютеры 150 тыс. заказчиков компании. Учитывая, что на сегодняшний день вымогатели в среднем требуют $522 за восстановление данных после атаки, система защиты Acronis Active Protection помогла предотвратить убытки на более чем $100 млн.

С момента своего основания в Сингапуре в 2003 г. компания Acronis внедряла инновации в сфере резервного копирования. Она стала первой, кто предложил индивидуальным пользователям создание образов диска в реальном времени, расширила спектр защиты, включив в него новые устройства, такие как смартфоны и NAS. Acronis True Image – это единственная система резервного копирования для индивидуальных пользователей, которая контролирует целостность данных за счет технологий блокчейн-аутентификации, а также использует технологии искусственного интеллекта для противодействия эволюционирующим угрозам программ-вымогателей.

На данный момент Acronis True Image 2019 представляет собой единственное решение, которое позволяет делать полные резерные копии, как в локальные, так и в облачные хранилища, а также клонировать активные системные диски и на Windows, и на Mac – для полного контроля пользователями всех процессов защиты своих данных и управления ими.

Президент Acronis Джон Занни (John Zanni) отметил: «Поскольку процессы создания и потребления данных людьми постоянно изменяются, то и угрозы для этих данных постоянно эволюционируют. Для того, чтобы обеспечить современую защиту, мы совмещаем надежные технологии резервного копирования вместе с эффективными средствами киберзащиты. Новая версия Acronis True Image, которая выходит в год юбилея нашей компании, еще раз подтверждает нашу долгосрочную приверженность этой стратегии».

За счет появления возможности создавать единый инструмент для аварийного восстановления на внешнем жестком диске, Acronis True Image 2019 делает процесс восстановление системы столь же простым, как подключение флешки к компьютеру. Acronis Survival Kit представляет собой гибкое решение для сложных ситуаций. В нем содержится все, что нужно пользователю для восстановления: от загрузочного диска до системных разделов и всех необходимых резервных копий данных пользователя.

Создание резервных копий также стало удобнее за счет новых опций копирования по событиям, таких как запуск процесса при подключении внешнего USB-диска. Дополняя персональную систему резервного копирования, и без того обесспечивающую широкие возможности настройки, опция запуска копирования по определенным событиям делает новое решение еще более гибким для конечных пользователей.

Acronis True Image известна своей возможностью восстанавливать системы на том же или ином оборудовании, однако улучшенный инструмент создания диска WinPE дополнительно расширяет возможности Universal Restore. Новый процесс построения образа на базе WinPE ускоряет создание диска, самостоятельно обнаруживая сетевые адаптеры и настраивая параметры сети. В результате пользователи могут восстановить систему по проводной сети или через Wi-Fi.

Некоторые пользователи хотят иметь больше контроля за работой автоматической системы создания резервных копий и для них был создан новый инструмент Backup Cleanup. Он позволяет пользователям освобождать место на диске вручную, выбирая неактуальные резервные копии и удаляя ненужные файлы. Таким образом, пользователи получают возможность контролировать сохранность важных данных и удалять ненужную информацию.

В числе улучшений версии 2019 г. не только появление новых функций, но и повышение производительности. Новый формат file-to-cloud помогает повысить производительность облачного резервного копирования и для Windows, и для Mac. Улучшения программного интерфейса, в свою очередь, делают пользовательский опыт еще более интуитивным.

Acronis True Image 2019 был дополнен новой версией системы защиты от атак программ-вымогателей. Кроме защиты данных, файлов и систем на локальных ПК и Mac, обновленная технология Acronis Active Protection защищает данные на сетевых ресурсах, и в массивах NAS, отвечая на рост популярности таких емкостей в домашних сетях.

Представлены три редакции Acronis True Image 2019: Standard представляет собой бессрочную лицензию для пользователей, которые хранят свои данные только на локальных дисках. В данном выпуске облачные функции для копирования и восстановления данных недоступны. Стоимость продукта составляет от 1,7 тыс. руб. за один компьютер; Advanced – годовая подписка с 250 ГБ на Acronis Cloud Storage и доступом ко всем облачным функциям. Цена начинается от 1,7 тыс. руб. в год за один компьютер; Premium включает в себя пользование возможностями блокчейн-сертификации данных и цифровой подписи, а также доступ к 1 TБ на Acronis Cloud Storage. Цена такой лицензии начинается с 3,4 тыс. руб. в год за один компьютер.

Все версии включают в себя систему Acronis Active Protection для защиты от атак программ-вымогателей и поддерживают неограниченное количество мобильных устройств. Кроме этого, подписчики облачных редакций могут заказать дополнительную облачную емкость.