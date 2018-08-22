Vivo начала российские продажи смартфонов Y85. Цены

Vivo представила смартфон Y85. Модель Y85 оснащена дисплеем высокого разрешения FullView с соотношением сторон 19:9. Его площадь составляет 88% от фронтальной поверхности, а диагональ – 6,22 дюйма, что увеличивает объем полезной поверхности экрана на 15,5% по сравнению с дисплеями с соотношением сторон 16:9. При этом устройство по-прежнему комфортно держать в руке.

Vivo Y85 оснащен четкой основной камерой с разрешением 13 МП, а также вспомогательной камерой с разрешением 2 МП, которая считывает информацию о глубине резкости. Вместе они позволяют создавать фотографии с эффектом боке, способные составить конкуренцию снимкам на зеркальную камеру. Благодаря технологии PDAF камеры смартфона фокусируются мгновенно, захватывая даже самые неуловимые моменты с кристальной четкостью.

Новая система искусственного интеллекта Face Beauty определяет пол, возраст, оттенок и текстуру кожи пользователя, подстраиваясь под черты его лица, чтобы подчеркнуть природную красоту.

Y85 позволяет соединять несколько снимков для создания фотографий разрешением 52 МП с высоким уровнем детализации и яркими цветами.

Vivo Y85 выполняет сложные задачи благодаря 4 ГБ оперативной памяти и новому восьмиядерному процессору. Пользователь может использовать несколько приложений одновременно, например, мгновенно переключаться с игр на социальные сети.

В дополнение к батарее емкостью 3260 мАч Vivo Y85 работает на оптимизированной системе Android 8.1. Это увеличивает энергоэффективность и продлевает время работы аккумулятора.

Наряду с разблокировкой по отпечаткам пальцев Vivo Y85 поддерживает распознавание лиц. При активации он сканирует черты лица пользователя и мгновенно предоставляет доступ.

Обтекаемый корпус и задняя панель глубокого черного или рубиново-красного цвета делают дизайн смартфона запоминающимся.

На российском рынке Vivo Y85 будет доступен в двух версиях, отличающихся объемом основной памяти. Версия Vivo Y85 с 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ основной памяти обойдется в 16 990 руб., c 4 ГБ оперативной памяти + 32 ГБ основной памяти в 14 990 руб.