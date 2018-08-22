ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС

Центральный банк Российской Федерации по итогам открытого конкурса выбрал компанию «2TEST» («Алькор-Коммьюникейшин») в качестве единого поставщика услуг технической поддержки и ремонта технических средств (ТС) системы мониторинга волоконно-оптических линий связи территориальных учреждений банка.

По условиям договора компания «2TEST» обязуется обеспечивать 24/7 работоспособность ТС в составе системы мониторинга ВОЛС силами сертифицированных сервисных специалистов, включая диагностические, профилактические работы, контроль и настройку параметров ТС удаленно и с выездом на объект, ремонтные работы, замену вышедшего из строя оборудования из подменного фонда в случае невозможности устранения неисправности, обеспечение необходимыми запасными частями, принадлежностями, инструментами и контрольно-измерительными приборами, формирование рекомендаций по устранению проблем в работе и обновлению элементов системы мониторинга ВОЛС.

Заказчик предъявляет высокие требования к выбору поставщиков услуг сервисной поддержки. «2TEST» отличает наличие необходимых ресурсов, подтвержденной технической экспертизы в данной области, успешного опыта реализации подобных сервисных контрактов во всех регионах России и отлаженной системы управления проектами.

Передача единому подрядчику комплекса задач по обслуживанию технических средств системы мониторинга ВОЛС во всех территориальных подразделениях Банка России — планомерный этап оптимизации непрофильных процессов банка, как сопровождение ИТ, позволяющий снизить издержки на собственную сервисную службу, повысить качество выполнения технических работ.