R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank

R-Style Softlab привела в соответствие требованиям МСФО (IFRS) 9 программный комплекс розничного банковского обслуживания RS-Retail v. 5.5 из состава линейки АБС RS-Bank v. 5.5, предназначенной для небольших и средних банков. Изменения, касающиеся учета вкладов физических лиц, реализованы в связи с предстоящим с 1 января 2019 г. обязательным для банков переводом бухгалтерского учета на международный стандарт. Таким образом, пользователи RS-Retail v. 5.5 смогут начать готовиться к переходу на МСФО заблаговременно.

С целью реализации новых законодательных норм в RS-Retail v. 5.5 добавлены настройки, необходимые для корректного учета стоимости вкладов по МСФО, реализованы методы классификации и амортизации вкладов, возможность задать рыночную ставку и отклонение от ее значения, на основании которого определяется, является ли отклонение ставки по вкладу от рыночной величины существенным или нет. Для отражения корректировок в учете вкладов физических лиц добавлены новые виды вкладов и категории учета для ведения учета сумм корректировок на балансовых счетах 47445 и 47450 (аналогично счетам 47411). Также в системе реализованы новые операции – расчет справедливой стоимости, расчет ЭПС, расчет амортизированной стоимости и корректировка стоимости обязательства.

Доработки в системе выполнены в строгом соответствии с нормами законодательства и отвечают требованиям Положения Банка России от 02.10.2017 № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, иным договорам на привлечение денежных средств, выпуска и погашения (оплаты) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов», а также Указаний Банка России №№ 4556-У от 02.10.2017 и 4826-У от 21.06.2018.

«Реализовав в RS-Retail v. 5.5 основу для учета по МСФО значительно раньше даты его вступления в силу, мы, таким образом, обеспечили своим клиентам возможность начать готовиться к переходу на МСФО заранее, – отметил Ринат Каримов, директор департамента банковского ПО RS-Bank, заместитель генерального директора компании R-Style Softlab. – Банки могут без спешки провести анализ текущих договоров по видам вкладов на их соответствие учету МСФО, задать рыночные ставки и уровень существенности (отклонение), рассчитать амортизированную и справедливую стоимости, определить учет корректировки стоимости обязательств».