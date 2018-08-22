Компания «Кворум». Крупнейшие банки провели испытания Адаптера «Биометрия» (482-ФЗ)

Успешно завершился этап опытной эксплуатации недавно выпущенного Адаптера «Биометрия» в нескольких крупнейших российских кредитных организациях, в том числе в двух банках с участием иностранного капитала.

В ходе пилотных проектов специалисты компании «Кворум», помимо установки системы, совместно с экспертами банков решили ряд дополнительных задач, связанных с выбором и настройкой оборудования для сбора биометрических образцов, тестированием и анализом удобства использования технических средств на рабочих местах, встраиванием решения в ИТ-архитектуру и топологию банка. Также банкам были предоставлены консультации и практическая помощь по организации доступа к сервисам Единой Биометрической Системы (ЕБС).

С участием ИТ-специалистов и внутрибанковских бизнес-заказчиков был проведен инжиниринг процессов сбора и обработки биометрических данных. Интенсивные коммуникации с банкирами позволили сгенерировать идеи оптимального построения процессов и воплотить их на практике. Так, например, были реализованы техническая возможность проведения фотосъемки клиента в альбомной ориентации и последующее преобразование снимка средствами адаптера в портретную, что позволило избежать возможной потери качества изображения. Обеспечен запрет сбора биометрических образцов до получения согласия на обработку персональных данных клиента, исключена возможность хранения биометрических образцов на локальном устройстве оператора, а перед сохранением данных осуществляется их обязательное шифрование.

«Компания "Кворум" выполняет проекты "под ключ", сопровождая их до финальной стадии и работая в тесном взаимодействии со специалистами банков. В данном случае наши эксперты убедились в требуемом качестве первых экземпляров голосового профиля и фотоизображений и последующей успешной регистрации образцов в ЕБС», – отметил Игорь Виноградов, Коммерческий директор компании «Кворум». – Ответственность за результат – наш деловой принцип, который сложился более чем за 25 лет нашей работы и которому мы строго следуем в каждом проекте», – добавил Игорь Виноградов.

Более подробно об Адаптере «Биометрия» можно узнать на сайте компании «Кворум».