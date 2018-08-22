«Кашемир и Шелк» разместил ИТ-инфраструктуру в облаке Cloud4Y

Cloud4Y объявил о том, что «Кашемир и Шелк» («Брунелло Кучинелли Рус») разместила свою ИТ-инфраструктуру в облаке Cloud4Y.

«Кашемир и Шелк» – сеть одноименных мультибрендовых магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, а также монобрендовые бутики всемирно известных итальянских марок Brunello Cucinelli, Agnona, Missoni, Santoni, Herno, Les Copains и, наконец, сеть магазинов распродаж «All Seasons Комфорт от Кашемир и Шелк» – всего более 50 магазинов. В основе философии компании лежит понятие свободы как настоящей роскоши и базовой ценности.

Несколько лет онлайн-магазин Cashmere.ru предлагает клиентам доступ ко всему ассортименту магазинов «Кашемир и Шелк» и доставляет заказы как в Москву и Санкт-Петербург, так и в другие города России. Cashmere.ru – это подборка мировых брендов класса «люкс», ведущие итальянские марки, концептуальные дизайнерские бренды и многие другие. Сегодня каталог онлайн-магазина представляет новые коллекции более 100 брендов и 4000 предметов одежды, обуви и аксессуаров.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил «Брунелло Кучинелли Рус» виртуальные вычислительные мощности в аренду по модели IaaS. Облачные технологии – одна из главных тенденций сегодняшнего дня в процессе цифровой трансформации бизнеса. Приоритетом Cloud4Y является создание для клиентов всех необходимых условий и возможностей для потребления облачных услуг с высоким уровнем качества и информационной безопасности.

Для этого провайдером выстроена облачная платформа на основе технологий от мировых лидеров: виртуализация ЦОД от VMware, резервное копирование Veeam, блейд-серверы HP, СХД NetApp, сетевое оборудование Cisco и Juniper. Аппаратная часть облака размещается в дата-центрах высокого уровня отказоустойчивости и безопасности. Техническая поддержка клиентов осуществляется в круглосуточном режиме. Благодаря порталу управления и самообслуживания VMware vCloud Director 9.0 арендаторы облака могут самостоятельно создавать, удалять и изменять конфигурацию своих облачных серверов, начать при этом можно с одной виртуальной машины или оперативно развернуть программно-определяемый ЦОД (vDC) из множества виртуальных машин, объединенных сетями с требуемой топологией и средствами защиты, используя VMware NSX.