IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино

IBS DataFort объявила о запуске нового высокопроизводительного виртуального ЦОД в Москве. Дата-центр развернут на площадке стратегического партнера Телевизионного технического центра «Останкино» и по своим техническим характеристикам значительно превосходит две другие столичные площадки IBS DataFort.

Необходимость открытия нового ЦОД в Москве была вызвана увеличением числа проектов по переносу в облако больших объемов информации и ресурсоемких приложений: ERP-систем, высоконагруженных баз данных и др. Кроме того, некоторые облачные сервисы IBS DataFort требуют наличия трех географически распределенных площадок для обеспечения отказоустойчивости.

Инфраструктура дата-центра создана на базе оборудования Hewlett Packard Enterprise, включая новую линейку высокопроизводительных блейд-серверов Synergy G10 на базе процессоров Intel Xeon Scalable и систему хранения данных (СХД) 3PAR StoreServ 8400 Storage. Объем вычислительных ресурсов превышает 800 ГГц (с частотой на одной ядро от 3 до 3,5 ГГц) и 9 ТБ RAM.

Эти характеристики позволяют реализовать любые сервисы из каталога IBS DataFort, включая требующие повышенной производительности – например, высокопроизводительный хостинг SAP HANA (от 130 000 SAPS на один сервер) и хостинг 1С (результаты теста Гилева 40+) с возможностью масштабирования до 1,5 ТБ RAM на сервер.

Территориально ЦОД базируется в специализированном помещении Телевизионного технического центра «Останкино», расположенном по адресу: г. Москва, 1-я Останкинская ул., д. 1, стр. 1. Технические особенности этой уникальной площадки превосходят требования стандарта Tier III. Например, дата-центр может легко обходиться без дизель-генераторных установок (ДГУ), поскольку его системы электропитания подключены к четырем независимым электроподстанциям и внутри создано единое энергетическое кольцо. Благодаря такой архитектуре подача электроэнергии на стойки не прекратится даже при отказе трех подстанций.

Дмитрий Бородачев, технический директор IBS DataFort, отметил: «Как современный провайдер, мы заботимся о качестве и доступности своих услуг. Мы возлагаем большие надежды на новый дата-центр в Останкино, где можем разместить любое количество клиентских стоек или предоставить в аренду часть машинного зала с перегородками и выделенными системами контроля доступа и видеонаблюдения. Мы также получили неограниченные возможности для развития сервисов, предоставляемых на базе платформы DF Cloud. Это особенно важно сейчас, когда клиенты все чаще привозят свое оборудование в ЦОД на colocation и там же кроссируют его с облачной платформой по высокопроизводительной сети. С одной стороны, это защита совершенных инвестиций в «железо», с другой – преимущества облака: отказоустойчивость, гибкость производительности и масштабируемость».