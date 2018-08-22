HP выпустила в России новые ноутбуки к учебному году

HP Inc. объявила о доступности в России новых моделей ноутбуков - Pavilion x360, Pavilion 15, HP ENVY x360 и HP ENVY 13. Новинки отвечают всем потребностям современного человека и обладают всеми необходимыми функциями для учебного процесса.

Новое поколение ноутбуков HP Pavilion - это характеристики и особенности, которыми ранее были наделены устройства премиум-класса. В модельном ряду используются высококачественные материалы, дисплеи с тонкими рамками и высокопроизводительные комплектующие.

HP Pavilion 14 и 15. Отличительными особенностями HP Pavilion является его дизайн и качество класса. Новая линейка предлагает радугу ярких цветов, в том числе Mineral Silver, Pale Gold, Sapphire Blue, Velvet Burgundy, Tranquil Pink и Ceramic White. Клавиатура и крышка сделаны из металла, а алмазная огранка тачпада и геометрический рисунок решетки динамиков дополняют дизайн премиум-класса.

Поколение ноутбуков Pavilion этого года стало самым тонким, на 2 мм тоньше предыдущего. На выбор дисплеи HDS или FHD IPS с тонкими рамками для максимального удобства во время учебы и создания контента. Они оснащены подъемным шарниром, унаследованным от линейки премиум-класса ENVY для более удобного набора текста и улучшения теплоотвода.

Также новые HP Pavilion отличаются продолжительным временем автономной работы до 11,75 часов в зависимости от модели. 8-е поколение процессоров Intel Core или новейший мобильный процессор AMD Ryzen с графическим адапетром Radeon Vega позволяют смотреть любимые сериалы Netflix, редактировать фотографии и общаться онлайн с друзьями в любом месте и в любое время.

Для хранения фотографий, видео и прочего контента в ноутбуках Pavilion есть до 512 Гб на твердотельном накопителе или 1 ТБ на HDD (в зависимости от конфигурации). Доступны также варианты, совмещающие оба типа накопителей.

HP Pavilion x360. Новые ноутбуки-трансформеры HP Pavilion x360 14 и 15 – это функционал и дизайн. HP Pavilion x360 обладает хромированными петлями и имеет возможность раскрытия на 360 градусов. Некоторые модели имеют фронтальную камеру дополненной реальности, которая дает пользователям возможность увидеть 3D-объекты в реальном мире.

Так же как и модели премиальной линейки ENVY от HP, Pavilion x360 теперь имеют супертонкие рамки экрана. Это позволило вместить дисплеи HD или FHD IPS диагональю 14 и 15 дюймов в 13-дюймовый и 14-дюймовый корпус соответственно. Пользователи некоторых моделей также смогут воспользоваться функцией Windows Hello и считывателем отпечатка пальцев для безопасного, надежного и быстрого входа в систему.

Новые модели выполнены в цветах Natural Silver, Pale Gold и Sapphire Blue, а также имеют матовый рисунок на клавиатуре и уникальный дизайн решетки динамиков. Некоторые модели имеют покрытие из анодированного алюминия, что обеспечивает еще более изысканный внешний вид и еще более приятные ощущения при работе.

HP Pavilion x360 комплектуется двухъядерными и четырехъядерными процессорами Intel Core i3, i5 и i7, доступной в некоторых конфигурациях дискретной видеокартой для просмотра фотографий и видео, а также взаимодействия с друзьями и коллегами. Некоторые 14 -дюймовые модели имеют графический адаптер NVIDIA MX150, а на некоторых 15-дюймовых моделях установлен адаптер AMD Radeon 530.

HP ENVY 13 – обновленная версия одного из самых популярных премиальных ноутбуков HP. Теперь это еще более изящный дизайн, 8е поколение процессоров Intel Quad Core, возможность установки NVIDIA GeForce® MX150, до 14 часов автономной работы и сканер отпечатков пальцев.

Этот легкий ноутбук удобен в транспортировке, его можно брать каждый день на лекции или готовиться к экзаменам. Этот ПК не уступает в производительности настольным решениям.

Ноутбук HP ENVY 13 обладает достаточной мощностью для выполнения любого проекта. Процессор Intel Core, графический адаптер NVIDIA GeForce MX 150 (на некоторых моделях) и ОЗУ объемом до 16 ГБ позволяют эффективно работать в пути до 14 часов.

Благодаря поддержке разрешения до 4K можно не только смотреть потоковые трансляции в лучшем качестве, но и создавать свои.

Ноутбук оснащен четырьмя динамиками, а технология HP Audio Boost и настройка аудиосистемы экспертами Bang & Olufsen позволит не просто услышать звук, а почуствовать.

HP ENVY x360 15 - обновленная версия устройства для представителей творческих профессий, оснащенная сенсорным экраном и стилусом. ПК предлагается с процессорами Intel или AMD, большим объёмом жесткого диска и оперативной памяти, а также с дисплеями вплоть до 4K. Время автономной работы увеличено до 12 часов 45 минут, а функция HP Fast Charge позволяет зарядить устройство на 50% за 45 минут.

Новые возможности дарит Windows 10 Домашняя 64, позволяя полноценно использовать всю мощь процессора Intel Core i7-8550U. Его возможности можно увеличить, благодаря разгону до 4 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost. С HP ENVY x360 - 15 можно позволить разработку масштабных идей. С этим ноутбуком можно создавать свои собственные потоковые трансляции в качестве 4K. Теперь любое решение легко визуализировать, благодаря графическому адаптеру NVIDIA GeForce MX150.

Ноутбук подойдет как для домашнего использования – с большим экраном удобно работать над крупными проектами или просматривать видео, так и для поездок - 3-элементный литий-ионный аккумулятор может работать до 12 часов 45 минут без подключения к сети. При необходимости быстрой зарядки с нуля, достаточно просто на 45 минут подсоединить устройство в выключенном состоянии к сети, по истечению этого времени аккумулятор восстановится на 50%.